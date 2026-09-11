Aşk-ı Memnu'nun yıldızından kötü haber: Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti

’Aşk-ı Memnu’ dizisindeki ‘Arsen Hanım’ karakteriyle hafızalara kazınan Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Gülsen Tuncer’in beyninde tümör tespit edildiği ve konuşma ile yazma yeteneğini kaybettiği öğrenildi.

Kariyeri boyunca sayısız tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon projesinde yer alarak Türk sanat tarihine adını yazdıran 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer’den hayranlarını üzen bir haber geldi.

BEYNİNDE 2. DERECEDEN TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Usta sanatçının beyninde 2. dereceden tümör bulunduğu ve bu rahatsızlığa bağlı olarak konuşma ile yazma yeteneğini kaybettiği belirtildi. Sevenlerini yasa boğan gelişmenin ardından Film-San Vakfı da usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

FİLM-SAN VAKFI DUA İSTEDİ

Film-San Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun."

Açıklamanın ardından usta sanatçı için sosyal medyada binlerce destek ve geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com