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Eskişehir'de sokak ortasında bir grup kız çocuğu kavga etti

Eskişehir'de sokak ortasında bir grup kız çocuğu kavga etti Haber Videosunu İzle
Eskişehir'de sokak ortasında bir grup kız çocuğu kavga etti
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Porsuk Bulvarı üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle saç saça kavga eden kız çocukları, araya giren vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı.

Eskişehir Porsuk Bulvarı’nda yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan yaşları 18’den küçük kız çocukları kısa sürede birbirine girdi.

SAÇ BAŞ KAVGA ETTİLER

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, gruplar halinde bulunan kız çocukları arasında henüz sebebi belirlenemeyen bir anlaşmazlık çıktı. Sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle birlikte kısa sürede arbedeye ve saç saça kavgaya dönüştü. Çevredekilerin şaşkıran bakışları arasında süren kavgayı, bölgeden geçen duyarlı yetişkin vatandaşlar fark etti.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Olayın büyümesini önlemek için hızla araya giren vatandaşlar, tarafları sakinleştirerek güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan çocuklar olay yerinden uzaklaştırılırken, herhangi bir resmi şikayette bulunulup bulunulmadığına dair henüz bir bilgi edinilemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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