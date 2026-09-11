Haberler

Trump'tan kendi seçmenlerine olay sözler! "Oy kullanmazsanız..."

Trump'tan kendi seçmenlerine olay sözler! 'Oy kullanmazsanız...'
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde oy kullanmamaları durumunda seçmenlerine "cehenneme gideceklerini" söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde oy kullanmayan Cumhuriyetçilerin "cehenneme gideceğini" söyledi.

KAPANIŞ KONUŞMASI OLAY

ABD Başkanı Trump, Teksas'ın Dallas kentinde gerçekleştirilen ve Cumhuriyetçileri bir araya getiren 2 günlük Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinin kapanış konuşmasını yaptı.

Trump, "Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük başkanına söz veriyorum. Arkadaşlarımı ve ailemi toplayacağım ve 3 Kasım'da oy vereceğiz ya da ondan önce oy vereceğiz." ifadelerini kullanarak katılımcıların bu cümleleri slogan şeklinde tekrar etmesini istedi.

"OY KULLANMAZSANIZ CEHENNEME GİDERSİNİZ"

Seyircilerin oy kullanacaklarına yönelik slogan atması üzerine Trump, "Oy kullanmazsanız ne olur biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz." dedi.

Kaynak: AA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar

Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor

Türkiye teklif etti, 4 ülke yeşil ışık yaktı! TÜRKPOL kuruluyor
İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! Artık kredi kartı geçiyor

İstanbul'da minibüslerde yeni dönem! İlk uygulama başladı
Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı! Bakın ne için yapmış

Banka çalışanlarını rehin almıştı, ifadesi ortaya çıktı
Slovenya'daki ölü kargalarda Batı Nil virüsü tespit edildi

Aşısı yok! Afrika kökenli hastalık bu kez Avrupa'da görüldü
Tekerleği tamir ederken römorkün altında can verdi

Tekerleği tamir etmek isterken canından oldu
Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar'a suçlama: İş yerime çökmeye çalıştı

Ferdi Tayfur'un damadından Vanlı Kara Haydar için olay suçlama
Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere akılalmaz tehdit: Bavullarınızı toplayıp ülkeyi terk edin

Cumhurbaşkanının oğlundan Türklere küstah tehdit! Bir de süre verdi