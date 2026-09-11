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Cezayir, hava sahasını BAE uçaklarına kapatma kararı aldı

Cezayir, hava sahasını BAE uçaklarına kapatma kararı aldı
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CEZAYİR, 11 Eylül (Xinhua) -- Cezayir cuma günü gece yarısından itibaren hava sahasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kayıtlı tüm sivil ve askeri uçaklara kapatacağını duyurdu.

CEZAYİR, 11 Eylül (Xinhua) -- Cezayir cuma günü gece yarısından itibaren hava sahasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kayıtlı tüm sivil ve askeri uçaklara kapatacağını duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, BAE'nin ülkenin Houari Boumediene Uluslararası Havalimanı'nda düzenlediği geliş ve gidiş yönlü ticari uçuşların bu uygulamadan etkilenmeyeceği, söz konusu uçuşların, mevcut sözleşmenin sona ereceği 2026 yılı sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

BAE ile ilişkileri korumaya yönelik tüm seçeneklerin tüketildiğini kaydeden Cezayir, perşembe günü bu ülke ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurdu.

Cezayir, BAE'yi uyarılara rağmen defaatle "provokatif ve düşmanca eylemlerde" bulunmakla suçladı. Dışişleri Bakanlığı'nın BAE büyükelçisine kararı resmi olarak ilettiği ve büyükelçiye karara uyması için 48 saat süre tanındığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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