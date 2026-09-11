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Tekerleği tamir ederken römorkün altında can verdi

Tekerleği tamir ederken römorkün altında can verdi
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Denizli'de traktöre bağlı römorkun tekerleğinde oluşan arıza nedeniyle lastik değişimi yapmak isteyen genç çiftçi, talihsiz kaza sonucu yaşamını yitirdi. Krikonun kayması sonucu üzerine römork düşen genç adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, traktör römorkunun lastiğini değiştirdiği sırada krikonun kayması sonucu üzerine römork düşen genç çiftçi Muharrem Kartav, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TEKERLEKTE SORUN OLDUĞUNU GÖRDÜ

Olay, önceki gün Serinhisar ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, silaj yapmak amacıyla tarlasına doğru yola çıkan genç çiftçi Muharrem Kartav, kullandığı traktöre bağlı römorkun tekerleğinde bir arıza olduğunu fark etti. Yola güvenle devam edebilmek için durarak lastik değişimi yapmak isteyen Kartav, kriko yardımıyla römorku havaya kaldırdı.

RÖMORKÜN ALTINDA KALDI

Lastik söküm işlemini gerçekleştirdiği sırada krikonun henüz belirlenemeyen bir nedenle kayması sonucu, tonlarca ağırlığındaki römork genç adamın üzerine düştü. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu römorkun altından çıkarılan Muharrem Kartav, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Denizli’deki bir hastaneye sevk edilen Kartav, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırılan genç çiftçinin cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. İş kazası sonucu hayatını kaybeden Muharrem Kartav'ın cenazesinin bugün Acıpayam ilçesine bağlı Ayaz Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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