BURSA HAVA DURUMU || 29 Temmuz Bursa'da hava nasıl? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

"Bursa günlük hava durumu", öğle saatlerinde sıcaklıkların geçici bir yükseliş yaşayacağını gösteriyor. Özellikle 29 Temmuz Salı günü, gündüz sıcaklıkları 37?°C civarında olacak, gece sıcaklıkları ise 19?°C ile serin bir geçiş sağlayacak. Peki, önümüzdeki günlerde Bursa'da hava nasıl olacak? İşte Bursa 5 günlük hava durumu tahmini ve dikkat edilmesi gereken noktalar…

29 TEMMUZ BURSA'DA HAVA NASIL?

29 Temmuz 2025 Salı günü Bursa'da gün boyu sıcak ve güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklık sabah saatlerinden itibaren hızla yükseliyor ve öğle saatlerinde zirve yapıyor. Günün saatlik hava durumu tahmini ise şu şekilde:

Gece 00.00 - 03.00: Hava sıcaklığı 26°C, nem oranı %52, rüzgar hızı 12 km/s.

03.00 - 06.00: Sıcaklık 23°C'ye kadar düşüyor, nem oranı %53, rüzgar 10 km/s hızında.

06.00 - 09.00: Güne 29°C ile başlanıyor, nem %45'e düşüyor, rüzgar 18 km/s ile etkili.

09.00 - 12.00: Hava sıcaklığı 34°C'ye çıkıyor, nem %33, rüzgar 33 km/s hızında esiyor.

12.00 - 15.00: Günün en sıcak saatleri; sıcaklık 36°C, nem %31, rüzgar 40 km/s.

15.00 - 18.00: Hava sıcaklığı 35°C, nem %30, rüzgar saatte 39 km hızında.

18.00 - 21.00: Akşam serinliği başlıyor, sıcaklık 32°C, nem %35, rüzgar 23 km/s.

21.00 - 24.00: Geceye girerken sıcaklık 29°C, nem %44, rüzgar 13 km/s hızında.

Bursa hava durumu

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Bursa'da önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte gün gün detaylı tahmin:

29 Temmuz Salı: En düşük sıcaklık 23°C, en yüksek 37°C. Nem oranı %30 ile %53 arasında. Rüzgar 14 km/s hızında kuzeydoğudan esecek.

30 Temmuz Çarşamba: En düşük 24°C, en yüksek 35°C. Nem oranı %41 – %64. Rüzgar 15 km/s ile kuzey yönünden.

31 Temmuz Perşembe: En düşük 21°C, en yüksek 35°C. Nem oldukça yüksek: %38 – %92. Rüzgar kuzeybatıdan 18 km/s.

1 Ağustos Cuma: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 21°C – 34°C arasında. Nem %34 – %83. Rüzgar 20 km/s.

2 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük 20°C, en yüksek 33°C. Nem %36 – %83. Rüzgar 21 km/s hızında esecek.

Bursa 5 günlük hava durumu tahmini

DOĞU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENTİSİ

Orta ve Doğu Karadeniz'de, havanın az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de hava az bulutlu ve açık bulutlu geçecek. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.