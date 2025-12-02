Haberler

Bursa'da Tarihi Fırın Peru'dan İthal Ettiği Siyah Susamla Tahinli Pide Üretti

Bursa'nın coğrafi işaretli lezzeti tahinli pide, Güney Amerika'dan gelen siyah susamla yeniden yorumlandı. Asırlık fırının işletmecisi Bülent Mertyürek, 8 bin 800 kilometre uzaklıktaki Peru'dan getirilen siyah susamla yapılan pidenin hafif tadıyla beğeni topladığını söyledi.

Bursa'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan ve Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2021 yılında coğrafi işaretle tescillenen "Bursa tahinli pidesi", tarihi bir fırında farklı bir aroma ile buluştu. Kentteki asırlık bir fırının işletmecisi, klasik tahin yerine Peru'dan ithal edilen siyah susamdan elde edilen tahini kullanarak yeni bir lezzet ortaya çıkardı.

8 Bin 800 Kilometrelik Lezzet Hattı

Fırın işletmecisi Bülent Mertyürek, klasik lezzeti farklı bir dokunuşla sunmak istediklerini belirtti. Siyah susamın ana vatanının Güney Amerika, Hindistan ve Etiyopya olduğunu hatırlatan Mertyürek, "Yaklaşık 8 bin 800 kilometre uzaklıktaki Peru'dan getirdiğimiz siyah susamı işleyip tahin yaptık. Asırlık ocağımızda bu tahini kullanarak pide ürettik. Müşterilerimiz ilk başta renginden dolayı çekimser kalsa da tadına baktıklarında çok beğendiler. Klasik tahine göre daha hafif ve damakta farklı bir tat bırakıyor" dedi. İşletmenin 1928 yılında Rum bir sahibinden İnanç ailesine geçtiğini, daha sonra ise kendilerinin devraldığını belirten Mertyürek, fırının bulunduğu bölgenin Osmanlı döneminde "helvahane" kültürüyle bilindiğini ifade etti. Mertyürek, "Burası sadece bir fırın değil; 100 yılı aşkın bir geleneği, manevi kültürü ve paylaşımı temsil ediyor" diye konuştu.

"Ölüm Hariç Her Derde Deva"

Siyah susamın sağlık açısından faydalarına dikkat çeken Mertyürek, bu ürünün kabuğuyla çekildiği için kalsiyum, lif, magnezyum ve antioksidan açısından zengin olduğunu vurguladı.

Mertyürek, siyah susamın dünyadaki yeri hakkında şunları söyledi: "Afrika'da bu ürün için 'ölüm hariç her derde şifa' deniliyor. Çin tıbbında ise 100 gün aralıksız tüketildiğinde birçok hastalığa iyi geldiği inanışı hâkim. Dünyada en çok Japonlar tüketiyor; çorbalarda ve salatalarda sıkça kullanılıyor."

