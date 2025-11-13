Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı, Bursa genelinde birçok noktada hissedildi. Kent sakinleri kısa süreli korku yaşarken, özellikle yüksek katlı konutlarda oturanlar depremin etkisini daha net fark etti. Sosyal medya platformlarında "Bursa'da deprem mi oldu?" şeklinde yapılan paylaşımlar hızla artarken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi bilgilere çevrildi. İşte detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca takip ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, gelişmiş sensör sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi, yaygın ölçüm ağıyla yer hareketlerini hızlı bir şekilde kayıt altına alırken; AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca erişmesini sağlıyor. Bu listeler, bilim insanları için de önemli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan deprem listelerinde, her bir sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik detaylar yer alıyor. Bu veriler, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırırken, yanlış söylentilerin yayılmasını da önlüyor. Kurum ayrıca yıl boyunca gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla vatandaşların deprem bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

13 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

13 Kasım 2025 Perşembe sabahı Bursa'da hissedilen sarsıntı, kentte kısa süreli endişeye yol açtı. Özellikle yüksek binalarda yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde yaşanan depremin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımlarını artırdı.

Kısa süre sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin ilk resmi bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylara yer verildi. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgileri takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe ilişkin en güncel verileri sunmaya devam ederken, araştırmacılar için de güvenilir bir başvuru noktası olmaya devam ediyor.