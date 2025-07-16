Bursa Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda kaç öğrenci tam puan aldı? 15 Haziran 2025'te gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından açıklanan sonuçlar, bazı iddialar eşliğinde gündeme oturdu. Türkiye genelinde 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken, Bursa'daki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin tam puan aldığı öne sürüldü. Peki, Bursa Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda kaç öğrenci tam puan aldı?

İDDİALAR DOĞRU MU?

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Bursa Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 öğrencinin 500 tam puan aldığını ileri sürdü. Aynı paylaşımda Türkiye genelindeki diğer tüm imam hatip ortaokullarından sadece 27 öğrencinin tam puan aldığı ifade edildi.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM'nin resmi verilerine göre, 2025 LGS sonuçlarına göre toplam 719 öğrenci sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Bu öğrencilerden 63'ü imam hatip ortaokullarında eğitim görüyordu. Dolayısıyla, sadece bir okuldan 36 öğrencinin tam puan alması durumunda, diğer okullardan çıkan sayılarla bu verinin örtüşmediği görülüyor.