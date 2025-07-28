Bursa BUSKİ su kesintisi! 28-29 Temmuz Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 28 Temmuz su kesintisi saatleri!

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 28/07/2025 13:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/07/2025 17:00

Kesim Tarihi: 28/07/2025 13:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Selimiye, Abdullahpaşa, Runguçpaşa, Drama, Sırabademler, Nasreddin, Canbalı, Yenice, Tavşanlı ve Karacaahmet Mahallelerinde şebeke arızası nedeniyle 28.07.2025 tarihinde 13:00-17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/07/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/07/2025 18:00

Kesim Tarihi: 29/07/2025 12:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz İcmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Yunusemre Sokak ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı arasında kalan bölgede, 29.07.2025 tarihinde 12:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.