Bursa BUSKİ su kesintisi! 20-21 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Nilüfer – Beşevler

Planlanan başlangıç tarihi: 20 Ekim 2025, saat 19.00

Planlanan bitiş tarihi: 20 Ekim 2025, saat 23.00

Kesim tarihi: 20 Ekim 2025, saat 19.00

Açıklama: Nilüfer ilçesi C4_B53 alt bölgesinde bulunan Beşevler Mahallesi Ahıska Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 20 Ekim 2025 tarihinde saat 19.00 ile 23.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Nilüfer – Demirci

Planlanan başlangıç tarihi: 20 Ekim 2025, saat 21.00

Planlanan bitiş tarihi: 21 Ekim 2025, saat 12.00

Kesim tarihi: 20 Ekim 2025, saat 21.00

Açıklama: Nilüfer ilçesi C3_B alt bölgesinde bulunan Demirci Mahallesi Elmalı Sokak ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 20 Ekim 2025 saat 21.00 ile 21 Ekim 2025 saat 12.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım – Selçukbey

Planlanan başlangıç tarihi: 20 Ekim 2025, saat 15.15

Planlanan bitiş tarihi: 20 Ekim 2025, saat 17.00

Kesim tarihi: 20 Ekim 2025, saat 15.15

Açıklama: Yıldırım ilçesi C1_D08 alt bölgesinde bulunan Selçukbey Mahallesi Kanal Caddesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 20 Ekim 2025 tarihinde saat 15.15 ile 17.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
