Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey – Karakoca

Planlanan başlangıç tarihi: 16 Ekim 2025, saat 17.00

Planlanan bitiş tarihi: 17 Ekim 2025, saat 05.00

Kesim tarihi: 16 Ekim 2025, saat 17.00

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, iklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle su tasarrufu amacıyla Karacabey ilçesine bağlı Karakoca, Subaşı, İkizce, Orhaniye, Muratlı, Taşpınar ve Hürriyet mahallelerinde 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 17.00 ile 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 05.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer – Konak

Planlanan başlangıç tarihi: 16 Ekim 2025, saat 10.55

Planlanan bitiş tarihi: 16 Ekim 2025, saat 14.55

Kesim tarihi: 16 Ekim 2025, saat 10.55

Nilüfer ilçesi C3_B34 alt bölgesinde bulunan Konak Mahallesi Buğday Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 16 Ekim 2025 tarihinde saat 10.55 ile 14.55 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi – Alacamescit

Planlanan başlangıç tarihi: 16 Ekim 2025, saat 16.50

Planlanan bitiş tarihi: 16 Ekim 2025, saat 21.50

Kesim tarihi: 16 Ekim 2025, saat 16.50

Osmangazi ilçesi C1_D03 alt bölgesinde bulunan Alacamescit Mahallesi (Kar Beyaz Otel önü) bölgesinde, 200'lük içme suyu ana hattı arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Hocaalizade, Orhanbey, Nalbantoğlu, Reyhan, Tayakadın, Tahtakale, Şehreküstü ve Demirtaşpaşa mahalleleri de bu arızadan etkilenecektir. Kesinti 16 Ekim 2025 tarihinde saat 16.50 ile 21.50 arasında uygulanacaktır.

Osmangazi – Panayır

Planlanan başlangıç tarihi: 16 Ekim 2025, saat 15.00

Planlanan bitiş tarihi: 16 Ekim 2025, saat 18.00

Kesim tarihi: 16 Ekim 2025, saat 15.00

Osmangazi ilçesi C4_D33 alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi Serdar Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 16 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.