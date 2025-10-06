Bursa baraj doluluk oranı 6 Ekim 2025: Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Bursa, son yılların en ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan başlıca barajlardaki doluluk oranları alarm verici seviyelere geriledi. Özellikle Doğancı ve Nilüfer barajları, aşırı sıcak ve yağışsız geçen günlerin etkisiyle kritik eşiklere yaklaşıyor. Peki, Bursa baraj doluluk oranı yüzde kaç? Bursa baraj doluluk oranı 6 Ekim 2025 verileri haberimizde...

BURSA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

6 Ekim 2025 itibarıyla Bursa baraj doluluk oranı ortalama yüzde 0,54 olarak ölçüldü. Bu oran, sadece birkaç hafta öncesine kadar yüzde 5 civarında olan seviyelerden ciddi bir düşüşe işaret ediyor.

Barajların doluluk oranındaki bu dramatik düşüş, hem kent genelindeki su yönetimi stratejilerini hem de vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. Özellikle Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçeleri ile Mudanya'nın bazı bölgeleri için su tedariğinde kritik önlemler alınması gerekiyor.









DOĞANCI VE NİLÜFER BARAJLARI

Bursa'nın ana su kaynağı olan Doğancı ve Nilüfer barajları, toplamda yaklaşık 185 milyon metreküp kapasiteye sahip. Doğancı Barajı 125 milyon metreküp, Nilüfer Barajı ise 60 milyon metreküp su depolayabiliyor.

Ne var ki kuraklık ve düşük yağışlar, barajlardaki doluluk oranını kritik seviyelere düşürdü. Yetkililer, barajların tamamen kuruma noktasına geldiğini ve bu durumun uzun vadeli su planlamasında ciddi sorunlar yaratabileceğini belirtiyor.

SU KISITLAMALARI VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

Su kaynaklarının azalmasıyla birlikte kent yönetimi, olası su kısıtlamaları için planlamalara başladı. Belediye, özellikle sanayi bölgelerinde ve yoğun nüfuslu ilçelerde su kullanımını dengelemek için önlemler alıyor.

Uzmanlar, bu seviyelerin devam etmesi durumunda Bursa'da önümüzdeki aylarda ciddi su kesintilerinin yaşanabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, kuraklık ve düşük baraj doluluk oranları, tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından da uzun vadeli riskler yaratıyor.









BURSA'DA KENT YAŞAMI VE SU KAYNAKLARI

Baraj doluluk oranlarının düşmesi sadece su yönetimini değil, günlük yaşamı da etkiliyor. Evsel kullanım, tarım ve sanayi su ihtiyaçları arasında önceliklendirme yapılması gerekecek. Bursa halkı için su tasarrufu, bu dönemde kritik bir önlem olarak öne çıkıyor.