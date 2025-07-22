Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?

Sosyal medyada yer alan söylentiler sonrası "Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?" sorusu sıklıkla aratılmaya başlandı. Yapımcı kuruluşun ve oyuncuya yakın kaynakların açıklamaları, bu iddiaların ne kadar doğru olduğunu gözler önüne seriyor. Peki Burak Özçivit gerçekten diziden ayrılıyor mu, yoksa Kuruluş Osman'daki yolculuğuna devam mı edecek? İşte detaylar...

SOSYAL MEDYADA KARŞILIKLI TAKİPTEN ÇIKTILAR

Yaşanan ücret krizi sonrası Burak Özçivit ile yapımcı Bozdağ Film'in sosyal medyada karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeyi bırakması, krizin kamuoyuna da yansımasına neden oldu. Bu gelişme, "Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

DİZİ ORHAN BEY DÖNEMİNE Mİ GEÇİYOR?

Kulislerde konuşulan bir diğer iddia ise, dizinin Orhan Bey dönemine geçiş yapacağı yönünde. İlk bölümde Osman Bey'in yaşlılık hali ekranlara gelecek ve hikâye zaman atlamasıyla Orhan Gazi dönemine evrilecek. Daha önce Emre Bey'in canlandırdığı Orhan karakterini ise yeni sezonda kimin oynayacağı henüz netlik kazanmadı.

YENİ SEZON OYUNCU GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Bozdağ Film'in hem ana akım televizyon hem de dijital platformlar için yeni projeler hazırladığı ve bu kapsamda birçok ünlü oyuncuyla görüşmeler yaptığı da kulis bilgileri arasında. İddialara göre yapım şirketi, Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerle Kuruluş Osman veya yeni projeleri için masaya oturdu.

KURULUŞ OSMAN'DA YENİ BİR DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Yaşanan gelişmeler, Kuruluş Osman 7. sezonu öncesi büyük değişikliklerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Burak Özçivit'in projeden ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmasa da, yapım şirketi yeni oyuncularla yoluna devam etmeye hazırlanıyor. Orhan Bey döneminin başlayacağı ve kadronun yenileneceği iddiaları, dizinin hayranları tarafından yakından takip ediliyor.