Burak Ateş kimdir? Şevval Şahin'in sevgilisi Burak Ateş kaç yaşında, nereli?

Son dönemde magazin dünyasında sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan Şevval Şahin, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Eski Türkiye güzeli Şahin'in, iş insanı Burak Ateş ile olan ilişkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, "Burak Ateş kimdir?" sorusu da merak konusu haline geldi. Göz önünde yaşanan bu ilişki sonrası Burak Ateş'in hayatı, kariyeri ve iş dünyasındaki yeri araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURAK ATEŞ KİMDİR?

1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Burak Ateş, çocukluk ve gençlik yıllarını Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirmiştir. Eğitim hayatına da burada başlayan Ateş, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İskenderun'da tamamlamıştır. Lise döneminde ABD ve Kanada'da aldığı İngilizce dil eğitimiyle yurtdışı tecrübesi kazanan Ateş, daha sonra Türkiye'ye dönerek üniversite eğitimine devam etmiştir. 2007–2011 yılları arasında Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Ateş, üniversite yıllarında ABD'deki Notre Dame of Maryland University'de de değişim öğrencisi olarak eğitim görmüştür.

İş dünyasında aktif rol alan Burak Ateş, Altın Ateş Group çatısı altında faaliyet gösteren birçok şirketin yönetiminde yer almaktadır. 2013 yılından bu yana Altın Ateş Group'ta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ateş; tarım, kimya, lojistik, inşaat ve doğalgaz gibi farklı sektörlerde yatırımları bulunan grubun yönetiminde önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Aynı zamanda Standart Doğalgaz Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Ateş, 2017–2021 yılları arasında Smart Technology adlı teknoloji şirketinde CEO olarak görev yapmıştır.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Burak Ateş, daha önce iş insanı Mehmet Cengiz'in kızı Hülya Cengiz ile evlenmiştir. Çiftin 2011 yılında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen nikâhında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan nikâh şahidi olmuştur. Bu evlilikten iki çocuğu bulunan Ateş, son dönemde eski Türkiye güzeli ve model Şevval Şahin ile yaşadığı ilişkiyle magazin basınında sıkça yer almaktadır.

2025 yılı itibarıyla Şevval Şahin'le olan birlikteliğiyle gündeme gelen Burak Ateş'in, hem iş yaşamı hem de özel hayatı kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

BURAK ATEŞ KAÇ YAŞINDA?

1988 yılında dünyaya gelen iş insanı Burak Ateş, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Genç yaşına rağmen iş dünyasında önemli bir kariyere sahip olan Ateş, özellikle Altın Ateş Group bünyesindeki görevleriyle tanınmaktadır. Özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Burak Ateş, son dönemde Şevval Şahin ile olan ilişkisi sayesinde magazin dünyasının da yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

BURAK ATEŞ NERELİ?

Burak Ateş, aslen Trabzonludur. 1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ateş, çocukluk ve gençlik yıllarını ise Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçirmiştir. Eğitim hayatının büyük bir kısmını İskenderun'da tamamlayan Ateş, bu nedenle hem Karadeniz hem de Akdeniz kültürüyle iç içe büyümüştür. İş dünyasındaki aktif rolüyle tanınan Burak Ateş'in memleketiyle olan bağını sürdürdüğü de bilinmektedir.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul'da doğan, Türk model ve güzellik yarışması birincisidir. 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyurmuştur. Güzellik tacını takmasının ardından ülkemizi Miss World (Dünya Güzellik Yarışması) platformunda temsil etmiştir.

Şevval Şahin, eğitim hayatına yurt dışında devam etmiş; İngiltere'de University of East London'da Moda Pazarlama eğitimi almıştır. Eğitimini sürdürürken bir yandan da modellik kariyerini uluslararası düzeye taşıyan Şahin, podyumların yanı sıra sosyal medya platformlarında da aktif olarak yer almaktadır.

Güzelliği ve tarzıyla dikkat çeken Şevval Şahin, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Özgür yaşam tarzı, estetik anlayışı ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almaktadır. Son olarak iş insanı Burak Ateş ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Şahin, hem kariyeri hem de yaşam tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.