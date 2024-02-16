Bülent Ersoy programdan neden ayrıldı? Bülent Ersoy 'Dünya Güzellerim Masada' programından ayrıldı mı?

'Dünya Güzellerim Masada' programıyla ekranlara geri dönen Safiye Soyman, Banu Alkan ve Bülent Ersoy arasında soğuk rüzgarlar erken esti. Daha yeni yayınlanmaya başlayan programdan ayrıldığını Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Bülent Ersoy'un neye sinirlendiği bilinmiyor.

BÜLENT ERSOY PROGRAMDAN NEDEN AYRILDI?

Bir ay önce programdan ayrıldığını söyleyen Ersoy, yeni bölüm tanıtımda kendi adının geçmesine de sitem etti. Instagram hesabından açıklama yapan Ersoy, "Muhterem takipçilerim Dünya Güzellerim Masada adlı YouTube programı ile kendi inisiyatifimle 1 ay önce ilişiğimi kesmiş bulunmaktayım. Bütün bu gerçeklerin bilinmesine rağmen bugün yayınlanan bölümde benim adım ve sayfa etiketim sanki ben hala bu programdaymış gibi yazılmış ve bu etik olmayan davranışta eminim en kısa zamanda ilgililerce dikkate alınıp düzeltilecektir" ifadelerini kullandı.

BÜLENT ERSOY 'DÜNYA GÜZELLERİM MASADA' PROGRAMINDAN AYRILDI MI?

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programdan ayrıldığını duyurdu.

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy