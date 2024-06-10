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BUKET ÖZGÜNLÜ BOYACI NEDEN TUTUKLANDI? Şanlıurfa'dan Ankara'ya kuduz köpek getirme olayı ne?

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BUKET ÖZGÜNLÜ BOYACI NEDEN TUTUKLANDI? Şanlıurfa'dan Ankara'ya kuduz köpek getirme olayı ne? Buket Özgünlü Boyacı, Şanlıurfa'dan Ankara'ya kuduz bir köpek getirdiği iddiasıyla tutuklandı. Olayın detayları ve Boyacı'nın tutuklanma nedeni hakkında araştırmalar sürüyor.

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren ve gözaltına alınan 2 kişiden biri olan Buket Özgünlü hakkında araştırmalar giderek artıyor. BUKET ÖZGÜNLÜ BOYACI NEDEN TUTUKLANDI? Şanlıurfa'dan Ankara'ya kuduz köpek getirme olayı ne? İşte merak edilenler...

BUKET ÖZGÜNLÜ BOYACI NEDEN TUTUKLANDI?

Sosyal medyada Buket Özgünlü Boyacı isimli kadın, Şanlıurfa'da bir bölgedeki kuduz karantinasından 35 köpek kaçırıp Ankara'ya götürdüğünü söyledi. Bu durum üzerine Ankara Valiliği harekete geçti. Tespit edilen hayvanlar, karantinaya alındı. Hayvanları kente getiren 2 kişi gözaltına alınırken işlemlerinin ardından Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı.

BUKET ÖZGÜNLÜ BOYACI NEDEN TUTUKLANDI? Şanlıurfa'dan Ankara'ya kuduz köpek getirme olayı ne?

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaların ihbar kabul ederek ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı. Açıklamada Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır." denildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan son açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Buket Özgünlü Boyacı tutuklandığı, Muhammed Savaş Demir'in ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Buket Özgünlü Boyacı tutuklandı

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