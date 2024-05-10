Milli Eğitim Bakanlığı son dakika bir açıklama yapıldı. Son günlerde yaşanan üzücü olaylar, özellikle öğretmenler arasında endişe ve tepkiye yol açmış durumda. Bazı öğretmenler, öğretmen şiddetine karşı bir tepki olarak iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladılar. Dolayısıyla, bugün okulların tatil olup olmayacağı veya derslerin yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir duyuru bekleniyor. BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Mayıs okul açık mı? MEB'den açıklama geldi!

BUGÜN OKUL AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika açıklamasıyla, iddialar resmi olarak yalanlandı ve bugün okulların normal programda açık olacağı belirtildi. İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan trajik olayın ardından sendika üyesi öğretmenlerin bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarına dair haberler gündeme gelmişti, ancak MEB'in açıklamasıyla bu durum ortadan kalktı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasıyla, bugün 10 Mayıs Cuma için okulların tatil edileceğine yönelik iddialar yalanlandı. MEB, eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, söz konusu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladı.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının artık münferit vakalardan çıkıp yaygın toplumsal bir sorun haline geldiği savunuldu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarına değinen Yalçın, geçmişte şiddete yönelik düzenlemeleri ısrarla talep ettiklerini ancak genel kurul aşamasında başarılı olamadıklarını belirtti. Ayrıca, Ali Yalçın, 81 ilde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.