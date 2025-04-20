Bugün kandil mi? 20 Nisan 2025 kandil mi?

Vatandaşlar her yıl Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili gibi mübarek geceleri kutlamaya önem veriyor. 20 Nisan 2025 Pazar günü vatandaşlar arasında en çok merak edilen konulardan biri "bugün kandil mi?" sorusu oldu. Özellikle dini günlerin anlam ve önemine dikkat edenler, bugünün herhangi bir kandil günü olup olmadığını araştırıyor. Peki, 20 Nisan 2025 tarihi için "bugün kandil mi?" sorusunun yanıtı nedir?

BUGÜN KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl dini günler takvimi yayımlanıyor. 2025 yılında yayınlanan takvime göre Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 tarihinde idrak edilecek.

2025 yılında Regaib Kandili 2 Ocak, Miraç Kandili 26 Ocak, Berat Kandili 13 Şubat ve Kadir Gecesi 26 Mart tarihinde idrak edildi.20 Nisan Pazar gününün ise ayrıca dini bir önemi bulunmuyor.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

2025 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. İşte 2025 yılı boyunca idrak edilecek kandiller:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Cuma

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba