Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? SON DAKİKA! İstanbul'da okullar neden tatil edildi? Valilikten açıklama!
İstanbul'da bugün öğleden sonra hava koşulları nedeniyle eğitim hayatı aksayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar ve İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar neden tatil edildi? Valilikten açıklama!

24 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da beklenen yoğun yağış, kent genelinde hayatı etkilemeye başladı. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, öğleden sonra etkili olması öngörülen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi kararı aldı. Peki, İstanbul'da okullar neden tatil edildi? Detaylar...

SON DAKİKA: BUGÜN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da okullar saat 16.00'dan sonra tatil edilmiştir. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve buna bağlı oluşabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak bu kararı almıştır. Öğrencilerin güvenliği ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla resmi ve özel tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretim ara verilmiştir.

İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Valilik açıklamasına göre, İstanbul'un Avrupa Yakasında öğleden sonra başlaması öngörülen gök gürültülü sağanak yağış, trafik yoğunluğu ve güvenlik riskleri göz önünde bulundurularak okullarda eğitime ara verilmiştir. Bu karar, hem öğrencilerin hem de velilerin mağduriyet yaşamaması için önleyici bir tedbir olarak alınmıştır.

VALİLİK AÇIKLAMASI: EĞİTİME ARA VERİLDİ

Okul idareleri tarafından velilere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. İsterlerse veliler, çocuklarını erken alabileceklerdir. Çalışan veliler için ise okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenler, çocukların güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Bu sayede, öğrenciler için güvenli bir ortam sağlanmış olacaktır.

METEOROLOJİ'DEN "SARI KODLU" ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için "Sarı Kodlu" alarm vererek, öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışı duyurmuştur. Bu uyarı, olası sel, su baskını ve trafik sıkışıklığı gibi riskler nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini göstermektedir.

İSTANBUL'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Saat 16.00'dan itibaren tatil edilen okulların normal eğitim-öğretim faaliyetlerine, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü devam etmesi planlanmaktadır. Ancak hava koşullarında beklenmedik değişiklikler olması durumunda Valilik tarafından ek duyurular yapılabilecektir.

