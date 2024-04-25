Bugün hava nasıl olacak? #127781 Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! Toz taşınımı hangi illerde görülecek, ne zaman bitecek?

Bugün hava nasıl olacak ve 25 Nisan hava fırtınalı mı merak ediliyor. Meteoroloji'den 44 il için toz taşınımı uyarısı yapıldı. Toz taşınımı hangi illerde görülecek, ne zaman bitecek sorularına yanıt aranıyor. Kuzey Afrika'dan gelen ve önümüzdeki günlerde Türkiye'de etkisini gösterecek olan çöl tozları hakkında bilgi verdi. Bugün hava nasıl olacak? Toz taşınımı hangi illerde görülecek, ne zaman bitecek?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Kuzey Afrika'dan gelen ve geçtiğimiz günlerde Güney Yunanistan'ın üzerindeki gökyüzünün turuncu renk almasına neden olan toz bulutları, şimdi de Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 44 ile sarı uyarı yaptı.

TOZ TAŞINIMI GÖRÜLECEK İLLER

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

Sahra Çölü'nden gelen toz bulutunun Avrupa'ya taşınması başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere birçok güney Avrupa ülkesinde gökyüzünün turuncuya dönüşmesine ve hava kalitesi ile görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de de etkili olan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu.

TOZ TAŞINIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Tekirdağ üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak yurdun batı kesimini etkisi altına alan çöl tozunun etkisinin İstanbul'da 3 gün daha süreceği tahmin ediliyor.

"SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK ZARARLI"

Birkaç sene önce yoğun olarak çöl tozlarının geldiğini hatırladığını ifade eden Mustafa Baran, " Sabah kalktığımızda arabalarımızın üzeri görünmez oluyordu. Sağlık açısından çok zararlı olduğunu biliyorum. Gelince evden çıkmayacağız herhalde. Kesinlikle maske takılması gerekiyor. Sadece çöl tozları ile alakalı değil günlük hayatımızın içinde insanların yoğun olduğu yerlerde takılması gerekiyor. Ben etkilenmedim ama etkilenen dostlarımız oldu" diye konuştu.