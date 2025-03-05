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BUGÜN HAVA DURUMU: 5 Mart Çarşamba Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleri

BUGÜN HAVA DURUMU: 5 Mart Çarşamba Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleri
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Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Bursa'da da ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 5 Mart Çarşamba günü Bursa'da hava durumu nasıl olacak? İşte, Bursa için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Bursa'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 5 Mart 2025 Çarşamba günü Bursa'da da az bulutlu bir hava bekleniyor. Peki,5 Mart Çarşamba günü Bursa'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre, 5 Mart 2025 Çarşamba günü Bursa'da hava genel olarak az bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca gökyüzünde açık ve parçalı bulutlar hakim olacak ve yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 1°C, en yüksek ise 15°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte ılıman bir hava beklenirken, sabah ve akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Nem oranının gün içerisinde %69 seviyelerinde olacağı belirtilirken, rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 5 ila 10 km hızla esmesi öngörülüyor.

BURSA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

BUGÜN HAVA DURUMU: 5 Mart Çarşamba Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleriBursa hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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