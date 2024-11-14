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Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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Buca Belediyesi'nin hangi partiden olduğu merak edilirken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu sık sık araştırılıyor. Buca Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından, işçiler grev başlatma kararı aldı. Bu durum nedeniyle bölgede çöplerin toplanamaması sonucu sokaklarda büyük yığınlar oluştu. Ardından, Buca Belediyesi hangi parti? sorusunu gündeme getirdi. Peki, Buca Belediye Başkanı kimdir?

Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli? İzmir Buca Belediye Başkanı kimdir ve hangi partiden olduğu araştırılıyor. Görkem Duman'ın siyasi kariyeri haberimizde yer alıyor...

İZMİR BUCA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2024 Yerel Seçimlerinde CHP'nin adayı Görkem Duman %41,85 oy oranı ile Buca Belediye Başkanı seçildi.

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Görkem Duman, 27 Nisan 1988'de Buca'da dünyaya gelmiştir. Eğitimine Buca'da başlayan Duman, lise eğitimini Betontaş Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi, Anadolu Üniversitesi İşletme ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık bölümlerinde eğitim almıştır. Kendi ofisini kurarak mimarlık ve şehir planlama alanlarında başarılı projelere imza atmıştır.

Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli?Görkem Duman

2018'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete adım atan Görkem Duman, kısa süre içinde İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş ve özellikle Balkan Masası'ndaki çalışmalarıyla tanınmıştır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Buca Belediye Başkanı olarak seçilen Duman, Buca'ya değer katmayı hedefleyen projeleriyle dikkat çekmektedir.

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