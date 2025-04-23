Bu gece deprem olabilir mi? Gece deprem olma ihtimali var mı? AFAD'dan uyarı!

"Bu gece deprem olabilir mi?" sorusu, hem sosyal medyada hem de arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Uzmanlar, depremlerin ne zaman olacağını önceden tahmin etmenin mümkün olmadığını defalarca belirtse de, halk arasında bu endişe devam ediyor. Peki, 23 Nisan gecesi deprem olma ihtimali var mı? Uzmanlar ne diyor? Bu gece deprem olacak mı?

BU GECE DEPREM OLABİLİR Mİ?

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle panikle evlerinden çıkan vatandaşların açık alanlardaki bekleyişleri sürüyor. İstanbul'da en büyüğü 5,9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar aralıklarla sürerken konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi: "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarına 24 km uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildi. Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi.

6,2'NİN ARDINDAN İSTANBUL BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Deprem anında vatandaşlar panikle kendini dışarı atarken, megakent 6,2'nin ardından sallanmaya devam etti. İstanbul'da en büyüğü 5,9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar aralıklarla sürerken konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

AFET EYLEM PLANI DEVREYE ALINDI

Afad yaptığı açıklamada Türkiye Afet Müdahale Planı'nın devreye alındığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır. İçişleri Bakan Yardımcısı Sn.Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." dedi.

RİSKLİ BİNALARDA BULUNMAYIN

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından, camilerin, okul bahçelerinin ve spor salonlarının ikinci bir talimata kadar vatandaşların hizmetine açıldığını duyurdu.

Valiliğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır. Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."

AFAD: TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI DEVREDE

Öte yandan Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca "İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durumu Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi" ifadeleri kullanıldı.