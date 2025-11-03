Bu gece deprem olacak mı, akşam deprem bekleniyor mu? Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, Naci Görür yorumları!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından Türkiye'nin birçok bölgesi hâlâ hareketliliğini sürdürüyor. Son olarak Balıkesir'de yaşanan sarsıntı dikkat çekti. Peki, bu gece yeni bir deprem riski var mı? Uzmanlar Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan ve Naci Görür bu konuda ne diyor?

BALIKESİR'DE KORKUTAN SARSINTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı.

ÇEVRE İLLERDE PANİK HAKİMDİ

AFAD verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan deprem, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde hissedildi. Vatandaşlar, sarsıntının ardından sokaklara çıkarken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

BELEDİYE BAŞKANI: HASAR METRUK YAPILARDA GÖRÜLDÜ

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, deprem sonrası yaptığı açıklamada ilçede ciddi bir olumsuzluk bulunmadığını, ancak bazı metruk binalarda hasar meydana geldiğini söyledi. Sak, "Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Şu an kontrol altındayız, vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını istiyoruz," ifadelerini kullandı.

BU GECE YENİ DEPREM BEKLENİYOR MU?

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının bölgedeki fay hatları açısından olağan bir hareket olduğunu belirtti. Üşümezsoy, "Bu büyüklükte depremler normaldir, ciddi bir yıkım beklemiyorum," dedi.

UZMANLARDAN PANİK UYARISI

Uzman isimler, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini ancak büyük çaplı yeni bir depremin öngörülmediğini vurguladı. Vatandaşlara panik yapmamaları ve resmi kaynakların uyarılarını takip etmeleri tavsiye edildi.

Art arda depremlerin meydana geldiği Sındırgı'nın bataklık ve göl yatağı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Buraya gelen sarsıntı dalgaları üçle dört kat büyütülerek üst yapıya yansıdığı için hasar oranı artmaktadır. Ayrıca yapılar rezonansa gelmektedir. Bu depremlerde yapılarda kolon kesmeleri ve giriş kat üzerine yapı görüşmeleri görüldüğü gibi yer yer sıvılaşma olaylarıyla da karşılaşılmıştır" dedi.