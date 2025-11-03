Haberler

Bu gece deprem olacak mı, akşam deprem bekleniyor mu? Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, Naci Görür yorumları!

Bu gece deprem olacak mı, akşam deprem bekleniyor mu? Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, Naci Görür yorumları!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'den endişelendiren haberler geldi. Vatandaşlar, "Bu gece deprem olur mu, akşam yeni bir sarsıntı bekleniyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Deprem uzmanları Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan ve Naci Görür'ün açıklamaları da merak konusu oldu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin ardından Türkiye'nin birçok bölgesi hâlâ hareketliliğini sürdürüyor. Son olarak Balıkesir'de yaşanan sarsıntı dikkat çekti. Peki, bu gece yeni bir deprem riski var mı? Uzmanlar Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan ve Naci Görür bu konuda ne diyor?

BALIKESİR'DE KORKUTAN SARSINTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtı.

ÇEVRE İLLERDE PANİK HAKİMDİ

AFAD verilerine göre, merkez üssü Sındırgı olan deprem, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde hissedildi. Vatandaşlar, sarsıntının ardından sokaklara çıkarken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

BELEDİYE BAŞKANI: HASAR METRUK YAPILARDA GÖRÜLDÜ

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, deprem sonrası yaptığı açıklamada ilçede ciddi bir olumsuzluk bulunmadığını, ancak bazı metruk binalarda hasar meydana geldiğini söyledi. Sak, "Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. Şu an kontrol altındayız, vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu gece deprem olacak mı, akşam deprem bekleniyor mu? Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, Naci Görür yorumları!

BU GECE YENİ DEPREM BEKLENİYOR MU?

Deprem sonrası açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının bölgedeki fay hatları açısından olağan bir hareket olduğunu belirtti. Üşümezsoy, "Bu büyüklükte depremler normaldir, ciddi bir yıkım beklemiyorum," dedi.

UZMANLARDAN PANİK UYARISI

Uzman isimler, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini ancak büyük çaplı yeni bir depremin öngörülmediğini vurguladı. Vatandaşlara panik yapmamaları ve resmi kaynakların uyarılarını takip etmeleri tavsiye edildi.

Art arda depremlerin meydana geldiği Sındırgı'nın bataklık ve göl yatağı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Buraya gelen sarsıntı dalgaları üçle dört kat büyütülerek üst yapıya yansıdığı için hasar oranı artmaktadır. Ayrıca yapılar rezonansa gelmektedir. Bu depremlerde yapılarda kolon kesmeleri ve giriş kat üzerine yapı görüşmeleri görüldüğü gibi yer yer sıvılaşma olaylarıyla da karşılaşılmıştır" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Büyük sürpriz: Chamberlain geri döndü

Chamberlain geri döndü
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.