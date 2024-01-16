Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var?

Bu akşam hangi diziler yayınlanacağı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 16 Ocak Salı günü televizyonda hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam yayınlanacak diziler sorgulatılıyor. İzleyiciler tarafından kanalların yayın akışları araştırılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte detaylar..

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Ben Bu Cihana Sığmazam / Saat 20:00 / ATV

Üç Kız Kardeş / Saat 20:00 / Kanal D

Yabani / Saat 20:00 / Fox Tv

Aile / Saat 20:00 / Show Tv

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Berfin'in ölümüyle işler karışır. Leyla kocasından habersiz yaptıklarının bedelini ödemek için Cancal Ağa'nın karşısına çıkar. Ancak Cancal Ağa'ya göre tetiği çeken kim olursa olsun tek bir suçlu vardır; Cezayir Türk. Gerçek ise bambaşkadır. Berfin'in katili Leyla değildir. Cezayir gerçeğin peşine düşer. Ve tüm ipuçları tek bir ismi işaret eder. Vedat… Diğer tarafta ise Gardaşov onun mallarını çalarak düşmanlık edenleri yakalamaya kararlıdır. Peşlerine düşer. Cezayir ve adamlarının da yardımıyla kimin yaptığını bulur. Ve cezasını keser.

Asıl beklenmedik gelişme ise Erman'ın hayatta olmasıdır. Cezayir bu sırrı öğrenip yarım kalan işini mi bitirecek? Yoksa Erman herkes onu öldü bilirken intikamını mı alacak? Kesin olan tek bir şey var. Savaş asıl şimdi başlıyor.

AİLE SON BÖLÜM NE OLDU?

Yılbaşı gecesi uğradıkları saldırıdan Devin ağır yaralı olarak kurtulurken Aslan; yalnızca aşkını değil, doğacak bebeklerini de kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelir. Hayattaki en büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Aslan'ın artık tek bir hedefi vardır: İlyas ve bu olayda parmağı olan herkes Devin gözlerini açana kadar ortadan kalkacaktır. Cihan ise Aslan'ın yanında olur. İki kardeş harekete geçerken Aslan korkusuzca ölüme meydan okuyacaktır. Hülya ise olay gecesi ailenin yerini İlyas'a söyleyen kişinin peşine düşerken; Nedret de onu

yalnız bırakmaz. Aileleriyle tehdit edilen Tuguli, İskoç ve Eko ise baş şüphelileri olacaktır. Acaba ailenin yerini söyleyen kişi kimdir? İlyas bir yandan Aslan'la mücadelesini sürdürürken diğer yandan da kendi planını işletmeye devam eder. Türkiye'den kaçma planı yapan İlyas, yıllar sonra bulduğu oğlu Bedri'yi yanında götürmek ister. Aslan ve Cihan, olaya karışan kim varsa teker teker ortadan kaldırırken geriye yalnızca İlyas kalır. Acaba Aslan, İlyas'tan sonsuza dek kurtulmayı başarabilecek midir?

YABANİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Yaşananları bir türlü sindiremeyen Alaz, kullandığı hapın da etkisiyle yaşanan her şeyin öfkesini Yaman ve Rüya'dan çıkarır. Bu öfke araba kazasına sebep olur. Yaşanan kazanın ardından hala kendinde olmayan Alaz; Yaman ve Rüya'yı öylece orada bırakıp kendini Asi'nin yanında bulur. Asi, Alaz ile geçirdiği gecenin ardından hem suçluluk hem pişmanlık duyarken Alaz'a cezasını kesmeye kararlıdır.

Yılın ilk günü Soysalanlar için endişeli başlar çünkü oğulları Yaman ve Alaz'dan haber yoktur, diğer yandan Metin ve Şebnem de Rüya'nın yokluğunu fark ederler. Neslihan ve Güven Yaman'a ulaştıklarında kazayı öğrenirler. Yaman, Neslihan ve Güven'in yönlendirmesiyle Rüya'nın hayatını kurtarırken her zaman ki gibi kendisindeki kaza etkisinin farkında değildir. Yaman, Neslihan ve Güven oraya geldiğinde yaşadığı beyin sarsıntısıyla yere yığılır. Serhan da Alaz'a ulaştığında, suçluluk duygusunun altında ezilmiş halde bulur. Serhan oğlu Alaz'ı, kabullenmediği Yaman Ali uğruna yem etmemeye kararlıdır.