BroadcastX 2026'da yayıncılığın geleceği konuşuldu: Sektörün devleri bir araya geldi

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BroadcastX 2026 Fuarı'nda yayıncılık sektörünün geleceği masaya yatırıldı. Karacasulu Pazarlama İletişim Müdürü Erdem Aydın, Kiralık Kameracım Kurucusu Murat Resul Odabaş, Zoom Kurucusu Jirayr Gamsaragan, Mediacast Genel Müdürü İffet Nur Dadpanah ve Easyrig sahibi Johan Hellsten, Haberler.com'a yaptıkları açıklamalarda yeni nesil kamera teknolojilerini, dijital yayıncılıktaki dönüşümü, ekipmanların küçülmesini ve profesyonel prodüksiyon çözümlerini değerlendirdi.

KARACASULU PAZARLAMA: YENİ NESİL KAMERA TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRLE BULUŞTU

Nikon ve DJI'ın Türkiye distribütörü Karacasulu Pazarlama'nın Pazarlama İletişim Müdürü Erdem Aydın, BroadcastX 2026'nın ilk gününden itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Organizasyonun sektör açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade eden Aydın, fuarın ilerleyen günlerinde katılımın daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Karacasulu'nun Türkiye'de 70 yıldır teknoloji alanında faaliyet gösterdiğini belirten Aydın, DJI ve Nikon markalarının yeni ürünlerini ve teknolojik çözümlerini fuarda profesyonellerle buluşturduklarını aktardı.

DJI'ın profesyonel teknolojileri daha geniş kullanıcı kitlelerine ulaştırdığına işaret eden Aydın, markanın özellikle yazılım, batarya ve gimbal çözümleriyle video ve sinema sektöründe önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Nikon'un da son yıllarda video teknolojilerine yönelik yatırımlarıyla öne çıktığını belirten Aydın, özellikle Nikon ZR modelinin ve bu model etrafında geliştirilen ekosistemin sinema ve video içerik üreticilerine yeni olanaklar sunduğunu ifade etti.

KİRALIK KAMERACIM KURUCUSU: EKİPMANLAR KÜÇÜLÜYOR, KULLANICI SAYISI ARTIYOR

Kiralık Kameracım Kurucusu Murat Resul Odabaş ise yayıncılık ve prodüksiyon sektöründe ekipmanların giderek küçüldüğüne dikkat çekti.

Kamera, lens, mikrofon ve ışık sistemlerinin daha kompakt hâle geldiğini belirten Odabaş, bu değişimin çekim alışkanlıklarını da doğrudan etkilediğini söyledi.

Geleneksel yatay video formatlarının yanında dikey içerik üretiminin de yaygınlaştığını ifade eden Odabaş, yeni nesil ekipmanların farklı platformlara yönelik içerik üretimini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Sektörün kullanıcı profilinin de değiştiğine işaret eden Odabaş, YouTuber'ların ve sosyal medya içerik üreticilerinin profesyonel ekipmanlara yönelik ilgisinin arttığını belirtti.

Odabaş, "Artık yatay çekimler kadar dikey çekimler de var. Sektör minimalleşirken aslında kullanıcı sayısı da artıyor." sözleriyle dönüşümü özetledi.

ZOOM KURUCUSU: UZUN BİR ARADAN SONRA BÖYLE BİR FUARIN DÜZENLENMESİ ÖNEMLİ

Zoom Kurucusu Jirayr Gamsaragan, BroadcastX 2026'nın yayıncılık sektörünün gelişimi açısından önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Fuarın belirli bir profesyonel kitleye hitap ettiğini belirten Gamsaragan, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ve içerik üreticilerinin yeni teknolojileri yakından inceleyebilmesi açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'de uzun yıllardır benzer kapsamda bir yayıncılık fuarı düzenlenmediğini ifade eden Gamsaragan, organizasyonun sektör temsilcilerini yeniden bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şirketlerinin 52 yıldır faaliyet gösterdiğini ve fotoğrafçılık kökenli bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Gamsaragan, dijitalleşmeyle birlikte video teknolojilerinin giderek daha fazla önem kazandığını söyledi.

Bu dönüşümün şirketleri açısından da yeni bir süreci beraberinde getirdiğini belirten Gamsaragan, fotoğrafçılık alanındaki faaliyetlerini yayıncılık teknolojileriyle genişlettiklerini ifade etti.

Gamsaragan, fuarın düzenlenmesine destek veren kuruluşlardan biri olduklarını da belirterek organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

MEDIACAST GENEL MÜDÜRÜ: SADECE TEKNOLOJİYİ DEĞİL, BİLGİYİ DE PAYLAŞIYORUZ

Mediacast Genel Müdürü İffet Nur Dadpanah, BroadcastX 2026'nın sektör paydaşları tarafından uzun süredir beklenen bir organizasyon olduğunu belirtti.

Fuarın konferans alanı sponsorluğunu üstlendiklerini açıklayan Dadpanah, etkinliğin yalnızca yeni ürünlerin tanıtıldığı bir platform olmadığını, aynı zamanda sektör profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşabildiği önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Mediacast olarak kullanıcıları ve iş ortaklarıyla sürekli iletişim hâlinde olmaya önem verdiklerini belirten Dadpanah, teknolojik ürünlerin dağıtımının yanında bu teknolojilerin doğru ve verimli kullanılmasına yönelik bilgi paylaşımını da öncelikleri arasında gördüklerini ifade etti.

Fuarda dört farklı istasyon oluşturduklarını anlatan Dadpanah, bu alanlarda şirketin sunduğu çeşitli yayıncılık çözümlerinin ziyaretçilere tanıtıldığını söyledi.

Film prodüksiyonundan post prodüksiyona, canlı yayın sistemlerinden uzaktan prodüksiyon teknolojilerine kadar geniş bir ürün yelpazesini sergilediklerini belirten Dadpanah, sektör profesyonelleriyle doğrudan bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

EASYRIG SAHİBİ JOHAN HELLSTEN'DEN KAMERA OPERATÖRLERİNE ÖZEL TANITIM

BroadcastX 2026'nın uluslararası katılımcıları arasında yer alan Easyrig sahibi Johan Hellsten de fuarda profesyonel kamera operatörlerine yönelik geliştirilen ekipmanları tanıttı.

Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hellsten, Easyrig sisteminin kamera operatörlerine çekim sırasında sağladığı hareket özgürlüğünü uygulamalı olarak gösterdi.

Tanıtımda özellikle Vario 6 sisteminin kullanımına odaklanan Hellsten, kamera operatörlerinin farklı açılardan çekim yaparken daha rahat hareket edebilmesinin önemine dikkat çekti.

Kameranın yüksek ve alçak açılarda kullanılmasını örneklerle gösteren Hellsten, sistemin çekim sırasında operatörün hareket kabiliyetini desteklediğini anlattı.

Hellsten'in gerçekleştirdiği uygulamalı gösterim, profesyonel prodüksiyon ekipmanlarının sahadaki kullanımına ilişkin örnekler sundu.

YAYINCILIKTA YENİ DÖNEM: DAHA KÜÇÜK EKİPMANLAR, DAHA FAZLA İÇERİK ÜRETİCİSİ

BroadcastX 2026'da sektör temsilcilerinin açıklamaları, yayıncılık teknolojilerinde yaşanan dönüşümün farklı yönlerini ortaya koydu.

Kamera ve ses ekipmanlarının giderek daha kompakt hâle gelmesi, dikey video formatlarının yaygınlaşması ve sosyal medya içerik üreticilerinin profesyonel yayıncılık dünyasına katılması fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Öte yandan canlı yayın, uzaktan prodüksiyon ve kamera destek sistemlerindeki gelişmeler, geleneksel yayıncılıkla dijital içerik üretimi arasındaki sınırların giderek değiştiğini gösterdi.

Sektör profesyonellerini, teknoloji firmalarını ve içerik üreticilerini bir araya getiren BroadcastX 2026, yeni nesil yayıncılık teknolojilerinin tanıtıldığı ve sektördeki gelişmelerin değerlendirildiği bir platform olarak öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com