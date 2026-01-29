Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Etkileşim uğruna küçük çocuğunu dudağından öpen bir annenin internete düşen görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırırken bir skandal olay daha ortaya çıktı. Yine bir annenin 9 yaşındaki kızını canlı yayında oryantal gibi dans ettirerek para kazandığı görüntüler servis edildi. Videoyu izleyen herkes yetkilileri etiketleyip harekete geçilmesi çağrısında bulundu.
- Bir anne, 9 yaşındaki kızını canlı yayında izleyicilerden para toplamak amacıyla dans ettirdi.
- Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar duruma tepki gösterdi.
- Kullanıcılar, olayın çocuk istismarı kapsamında değerlendirilmesi ve yasal işlem başlatılması çağrısında bulundu.
Sosyal medyada etkileşim uğruna küçük çocuğunu dudağından öpen bir annenin görüntülerinin gündem olmasının ardından, benzer nitelikte yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Bu kez bir annenin, 9 yaşındaki kızını canlı yayında izleyicilerden para toplamak amacıyla dans ettirdiği anlara ait görüntüler kamuoyunda infial yarattı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Söz konusu görüntülerde annenin, küçük çocuğu kamera karşısına geçirerek canlı yayın açtığı ve izleyicilerden gelen bağışlar karşılığında kızını oryantal benzeri figürlerle dans etmeye yönlendirdiği görüldü. Görüntülerin kısa sürede farklı platformlarda yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı duruma sert tepki gösterdi.
YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPILDI
Videoyu izleyen kullanıcılar, paylaşımların altına ilgili kamu kurumlarını etiketleyerek acil müdahale çağrısında bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, olayın çocuk istismarı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak annenin hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti.