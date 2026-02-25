Bolu okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Bolu'da okul yok mu (BOLU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bolu'da okul yok mu, 26 Şubat Perşembe eğitime ara mı verildi? Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı kentte, haftanın ilk günü için kar tatili iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde hayatı durma noktasına getiren hava şartları nedeniyle Bolu Valiliği tarafından yapılacak duyuru büyük bir merakla bekleniyor. 26 Şubat Perşembe Bolu okul tatili haberlerine ilişkin resmi açıklamalar ve meteorolojik tahminlerin detayları içeriğimizde yer alıyor.

BOLU HAVA DURUMU

Bolu'da Kar Yağışı ve Dondurucu Soğuk Etkili Olacak

Bolu genelinde perşembe gününden itibaren sıcaklıkların sıfır derece ve altına düşmesiyle birlikte kar yağışlı bir hava dalgası bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksamalara neden olabilecek buzlanma riskine karşı hazırlıklı olunmalı.

26 Şubat Perşembe: Kar Sağanakları Kapıda

Perşembe günü Bolu'da gökyüzü kar sağanaklarına teslim oluyor. Gün boyu aralıklarla devam edecek yağış, kışın sert yüzünü hissettirecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 0°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -3°C

• Detay: Batıdan saatte 9 mph hızla esecek rüzgarla birlikte nem oranı %84 seviyelerinde seyredecek. Gündüz kar yağışı ihtimali %35 iken, gece bu oran %45'e yükselecek.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk Devam Ediyor

Cuma günü Bolu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, kar yağışının yer yer devam etmesi öngörülüyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -3°C

• Detay: Sıcaklıkların gün boyunca donma noktasının altında kalması bekleniyor. Gökyüzü kapalı olacak ve hissedilen soğuk rüzgarın etkisiyle daha keskin bir hal alacak.

Sürücülere ve Yayalara Uyarı: Bolu Dağı geçişi ve şehir içi yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olunmalı; kış lastiği ve zincir ekipmanları olmadan yola çıkılmamalıdır.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.