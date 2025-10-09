Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması 2025: Boğaziçi Üniversitesi'ne kaç puanla girilir?

Türkiye'nin en köklü ve prestijli eğitim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi, her yıl binlerce öğrencinin hayalini süslemeye devam ediyor. Akademik kadrosu, İngilizce eğitim imkânı ve uluslararası standartlardaki bölümleriyle öne çıkan üniversite, 2025 YKS sonuçlarının ardından yine yüksek taban puanlarıyla dikkat çekti. Peki 2025 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nin taban puanları ve başarı sıralamaları nasıl şekillendi?Boğaziçi Üniversitesi'ne kaç puanla girilir? Boğaziçi, en iyi kaçıncı üniversite? Boğaziçi Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları haberimizde...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE KAÇ PUANLA GİRİLİR?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'deki en yüksek puanla öğrenci kabul eden üniversiteler arasında yer aldı. Sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde birçok bölüm, ilk 1.000–10.000 arasındaki sıralamalardan öğrenci aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü, 532,61 taban puan ve 1.858 başarı sırasıyla 2025 yılında en yüksek puanla öğrenci kabul eden bölüm oldu. Bu bölümü, Endüstri Mühendisliği 531,37 puan ve 2.053 sıralamayla takip etti.

Makine Mühendisliği bölümü 522,38 puan ve 3.771. sıra, Kimya Mühendisliği bölümü ise 512,07 puan ve 6.399. sıra ile öğrencilerini kabul etti. Temel bilimlerde ise Matematik Bölümü 504,05 puan ve 9.025. sırayla öne çıktı.

Eşit ağırlıkta da tablo benzer şekilde oldukça yüksek. İktisat Bölümü 502,36 puanla 529. sırada, İşletme Bölümü 499,55 puanla 609. sırada yer aldı. Hukuk Bölümü ise 483,20 puan ve 1.240. başarı sırasıyla, sosyal bilimlerdeki en yüksek puanlardan birine sahip oldu.

Dil puan türünde öne çıkan İngilizce Öğretmenliği Bölümü ise 485,69 puan ve 3.123. sıralamayla öğrenci aldı. Bu da dil alanında Türkiye'nin en üst sıralarındaki öğrencilerin Boğaziçi'ni tercih ettiğini bir kez daha gösteriyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2025 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI (BÖLÜMLERE GÖRE)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) – 532,61394 puan | 1.858 sıra

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) – 531,37897 puan | 2.053 sıra

Makine Mühendisliği (İngilizce) – 522,3873 puan | 3.771 sıra

Kimya Mühendisliği (İngilizce) – 512,07766 puan | 6.399 sıra

Matematik (İngilizce) – 504,05937 puan | 9.025 sıra

Fizik (İngilizce) – 495,76124 puan | 12.201 sıra

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) – 495,49778 puan | 12.286 sıra

İktisat (İngilizce) – 502,36817 puan | 529 sıra

İşletme (İngilizce) – 499,55354 puan | 609 sıra

Hukuk (Türkçe) – 483,20477 puan | 1.240 sıra

Siyaset Bilimi (İngilizce) – 480,89713 puan | 1.362 sıra

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) – 480,89713 puan | 1.362 sıra

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) – 485,69547 puan | 3.123 sıra

Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Atlası ve ÖSYM 2025 tercih sonuçları esas alınarak derlenmiştir.

BOĞAZİÇİ EN İYİ KAÇINCI ÜNİVERSİTE?

Boğaziçi Üniversitesi yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. 2025 yılı itibarıyla Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteleri Sıralaması ve QS World University Rankings verilerine göre Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'de ilk üç arasında yer almayı sürdürdü.

Dünya genelinde ise ilk 500-600 bandında konumlanan Boğaziçi Üniversitesi, özellikle mühendislik, sosyal bilimler ve doğa bilimleri alanlarında aldığı akademik puanlarla dikkat çekiyor. Üniversitenin yüksek araştırma kalitesi, İngilizce eğitim sistemi ve mezun başarısı, uluslararası sıralamalarda puanını yükselten en önemli faktörler arasında.

Boğaziçi'nin bu başarısında; mezunlarının uluslararası iş dünyasında ve akademide elde ettikleri konumlar, araştırma projelerine yapılan yatırımlar ve öğretim kadrosunun dünya çapındaki yayınları da belirleyici rol oynuyor.