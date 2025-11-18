Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesinin yaşadığı trajedi, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Fatih'teki bir otelde konaklayan aile, kısa süre içinde tüm fertlerini kaybettiği şüpheli bir zehirlenme vakasıyla ülke gündeminin merkezine oturdu. Peki, Böcek ailesi hangi otelde kaldı? Böcek ailesinin kaldığı otel nerede? Detaylar haberimizde...

BÖCEK AİLESİ HANGİ OTELDE KALDI?

Almanya'dan İstanbul'a tatil için gelen Böcek ailesi, Fatih'te bulunan bir otelde konaklıyordu. Ailedeki ilk zehirlenme belirtilerinin ardından tesis mühürlendi ve geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Olay günü aile üyeleri mide bulantısı, kusma ve halsizlik gibi belirtiler göstermeye başlayınca hastaneye başvurmuş, ilk muayenenin ardından yeniden otele dönmüşlerdi. Kısa süre sonra tablo ağırlaşınca sağlık ekipleri tekrar müdahale etmek zorunda kaldı. Otelde kalan bazı diğer konuklarda da benzer semptomların görülmesi, incelemenin kapsamını daha da genişletti.

BÖCEK AİLESİNİN KALDIĞI OTEL NEREDE?

Ailenin konakladığı otel, İstanbul'un en yoğun turistik bölgelerinden biri olan Fatih ilçesinde yer alıyordu. Bu bölge, yıl boyunca çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan tesisleriyle biliniyor.

Otel, olayın ardından hem sağlık ekipleri hem de polis tarafından ayrıntılı şekilde incelendi. Denetimde odalar, havalandırma sistemi, otelde kullanılan kimyasallar ve gıda süreçleri tek tek tarandı.

BÖCEK AİLESİ NEDEN ÖLDÜ?

Böcek ailesinin ölümü, Türkiye'de ve Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Başlangıçta "gıda zehirlenmesi" ihtimali üzerinde durulsa da, soruşturma genişledikçe tablo daha karmaşık bir hâl aldı.

Olayın seyrine ilişkin bilinenler:

Aile 12 Kasım'da mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

İlk tedavinin ardından taburcu edilen aile otele döndü ancak kısa süre sonra tekrar fenalaştı.

Anne ve iki küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Servet Böcek yoğun bakımda günlerce yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

Ön otopsi raporlarında anne ve çocukların mide duvarlarında yaygın kızarıklık ve kanama tespit edildi. Bu bulgular, sadece gıda kaynaklı bir zehirlenmeden ziyade, daha güçlü bir kimyasal maddenin etkisine işaret ediyordu.

Soruşturmayı yürüten ekipler, otelde yapılan bir ilaçlama işlemi sırasında kullanılan kimyasal maddeler üzerinde yoğunlaştı. Elde edilen bulgular, kullanılan maddenin ciddi tehlike oluşturabilecek türde olabileceğini ortaya koydu. Bazı çalışanların ifadelerinde, ilaçlamanın uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildiği iddia edildi.

Otel çevresinde faaliyet gösteren bazı işletmelerden alınan gıdaların da incelendiği, ancak ilk bulguların kimyasal bir etken ihtimalini güçlendirdiği biliniyor. Olay kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı ve birkaç kişi tutuklandı.

Kesin ölüm nedenleri, toksikoloji ve histopatolojik analizlerin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

BABA SERVET BÖCEK KİMDİR?

Servet Böcek, Almanya'da yaşayan ve ailesiyle birlikte İstanbul'a kısa süreli tatil için gelen dört kişilik bir ailenin babasıydı. Sessiz, ailesine bağlı bir birey olarak tanımlanan Servet Böcek, olay sonrasında entübe edilerek yoğun bakıma alındı ve günlerce yaşam savaşı verdi.

Aileden hayatta kalan tek birey olarak umut bağlanan baba, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Onun ölümü, bu trajik olayın boyutunu daha da derinleştirdi ve soruşturmayı çok daha geniş bir çerçeveye taşıdı.