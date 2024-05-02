Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş ayrıldı mı? #128148 Nilsu Berfin Aktaş, Blok3'ü aldattı mı, ayrılık sebebi ne?

Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, sessiz sedasız evlendiği ve 2023'te boşandığı geçmişiyle biliniyor. Ancak son dönemde "Blok 3" lakaplı Hakan Aydın ile ilişkisi magazin gündemini sallamıştı. İkilinin aşkları, konserlerde dahi açıkça sergilenmişti. Sosyal medyada bazı eleştirilere maruz kalmalarına rağmen, birbirlerine olan tutkularını gizlememişlerdi. Ancak son gelişmeyle, Nilsu Berfin Aktaş'ın "yengeniz" notuyla paylaştığı fotoğrafları aniden silmesi, ilişkinin sona erdiğini gösterdi. Ortaya çıkan ayrılık nedeni ise... Blok3 ve Nilsu Berfin Aktaş'tan ayrıldı mı? Nilsu Berfin Aktaş, Blok3'ü aldattı mı, ayrılık sebebi ne? İşte ayrıntılar...

BLOK3 VE NİLSU BERFİN AKTAŞ AYRILDI MI?

Güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, 2021'de sessiz sedasız evlendiği ve 2023'te boşandığı biliniyor. Son dönemde ise dikkatleri ünlü rapçi Blok3 ile olan ilişkisi çekti. İkilinin ilişkisi, sosyal medyada ani bir şekilde paylaşıldıktan sonra, bazı çevrelerce pek olumlu karşılanmasa da, aşkları hız kesmeden devam etti. Hatta çift, bir AVM'de bulunan kuyumcuya giderek uzun süre vakit geçirdi. Bu hareketleriyle, "Düğün hazırlıkları başladı mı?" gibi soruları da beraberlerinde getirdi.

"BLOCKLADI"

Ancak bu söylentiler yarım kaldı çünkü çift, ayrılık haberiyle gündeme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu ilişkiyi sosyal medyadan duyuran ikiliden Blok3, Nilsu Berfin Aktaş'ın senaryo gereği başka bir oyuncuyla öpüşmesinden rahatsızlık duydu. Ancak bununla da kalmadı, Nilsu Berfin Aktaş'ı "Beni aldattın" lakabının hakkını vererek Blok3'ü sosyal medyada block'ladı.