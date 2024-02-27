BİRCE AKALAY KAÇ YAŞINDA? Birce Akalay nereli?

Birçok yapımda yer alan ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Birce Akalay sık sık gündem olan isimler arasında. Birce Akalay'ın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Güzel oyuncunun hayatı araştırılıyor. Birce Akalay kimdir? Birce Akalay kaç yaşında? İşte detaylar...

BİRCE AKALAY KAÇ YAŞINDA?

Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şu an 39 yaşında olan oyuncu, eğitimine Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nde başladı ve daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Televizyon kariyerine 2007 yılında "Kader" dizisindeki "Lamia" karakteriyle başrolde yer alarak adım attı. "Yer Gök Aşk", "Ben Onu Çok Sevdim", "Küçük Ağa", "Evli ve Öfkeli", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Siyah Beyaz Aşk", "Babil", ve "Son Yaz" dizilerinde rol aldı. Tiyatro sahnelerinde de aktif olan Akalay, Müjdat Gezen'in yönettiği "Yedi Kocalı Hürmüz" müzikalinde "Hürmüz" karakterini canlandırdı. 2020 yılında ise "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyunda "Zilha" rolüne hayat verdi. Tiyatro kariyeri, müzikal yetenekleri ve televizyon projeleriyle Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi.