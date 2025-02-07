Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'un başrolleri paylaştığı, TRT'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul", buakşam ilk bölümüyle TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. Bir Zamanlar İstanbul 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Dizi, birebir bir gerçek hikayeyi anlatmasa da 90'lı yılların toplumsal gerçekliklerinden izler taşıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Metin Günay ve Volkan Keskin'in, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan, A. Kadir İlter'in üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'a, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban ve Şebnem Dönmez eşlik ediyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin seti, 1990'ların İstanbul'unu yansıtmak için özel olarak tasarlandı. Bozdağ Film Platolarında, dönemin sokakları, binaları ve hayat tarzı detaylı bir şekilde yeniden inşa edildi. İstanbul'un Balat, Fatih, Beyoğlu ve Galata gibi semtlerde de çekim yapılıyor.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar İstanbul 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KARAKTERLERİ

Cihangir Ceyhan – Ali Tuna

Alina Boz – Seher Nazar

Hüseyin Avni Danyal – Çetin Nazar

Didem Balçın – Fidan Atik

Şebnem Dönmez – Nermin Sencer

Kaan Taşaner – Gökhan Atik

Deniz Celiloğlu – Emin Tuna

Özge Özder – Jale Nazar

Ümit Kantarcılar – Ogün

İpek Karapınar – Özlem Tuna

Murat Daltaban – Kenan Sencer

Nihal Koldaş – Serpil Tuna

Mirza Bahattin Doğan – Külhan

Serdar Özer – Celal

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NE?

1990'lı yılların İstanbul'unu anlatan ve çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunan dizinin konusu şöyle:

"Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, işini sağlama almak amacıyla Emniyet Müdürü Çetin'le iş birliği yaparken, Kenan'ın adamı Celal bu işte depo olarak kullanılmak üzere İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister. İlyas Usta'nın hayır cevabı kabul edilmez ve bir saldırı gerçekleştirilir. Bu saldırıdan hayatı etkilenen Ali işin peşine düşer ve bir tanığa ulaşır ancak onunla konuşamadan tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Bu olayı gören Ali katillerden birini tam konuşturacakken Celal'in diğer adamları tarafından öldüresiye dövülür ve sokak ortasında bırakılır. Artık bir Köroğlu doğacaktır."