Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Güncelleme:
Aydın'da son sekiz ayda Adnan Menderes Üniversitesi'nden beş öğrencinin farklı olaylarda hayatını kaybetmesi büyük endişe yarattı. Motosiklet kazasında ölen Sıla Karabacak ve Selim Ateş, göğsünden vurulan Büşra Cin, evinde ölü bulunan Melisa Şengül ve ormanlık alanda başından vurulan Teslime Hanedan'ın ölümleri şehirde "ADÜ'de neler oluyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

  • Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenim gören beş öğrenci son sekiz ayda farklı olaylarda hayatını kaybetti.
  • Öğrencilerin ölüm nedenleri arasında trafik kazası, cinayet şüphesi ve enerji içeceği-alkol karışımı ihtimali yer alıyor.
  • Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor ve yetkililer olayların bağımsız olup olmadığını araştırıyor.

Aydın, son sekiz ayda art arda yaşanan trajik öğrenci ölümleriyle adeta şok içinde. Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) öğrenim gören beş öğrencinin farklı zamanlarda ve farklı olaylarda yaşamını yitirmesi, hem kampüste hem de kentte büyük endişeye neden oldu.

SILA KARABACAK VE SELİM ATEŞ HAYATINI KAYBETTİ

9 Mayıs'ta Ziraat Fakültesi öğrencileri Selim Ateş (24) ve Sıla Karabacak (20), Koçarlı'dan Aydın merkeze dönmek üzere yola çıktıkları yarış motosikletinin traktörle kafa kafaya çarpışması sonucu yaşamlarını yitirdi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet traktöre saplanırken, iki öğrenci Manisa ve Yalova'da toprağa verildi.

Bir il bunu konuşuyor: 5 üniversite öğrencisi trajik şekilde peş peşe hayatını kaybetti

BÜŞRA CİN'İN ÖLÜMÜNDE CİNAYET ŞÜPHESİ

Yeni Asır'ın derlediği habere göre; 30 Mart'ta Nazilli'de göğsünden vurularak ölü bulunan 24 yaşındaki Büşra Cin'in ölümünde, sevgilisi Özcan Korkmaz tutuklandı. İddianamede Korkmaz için "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. Kriminal raporlar, atış artıkları ve DNA bulguları ile birlikte Korkmaz'ın "Her şey bitti Büşra…" mesajı dosyanın kritik unsurları arasında yer aldı.

Bir il bunu konuşuyor: 5 üniversite öğrencisi trajik şekilde peş peşe hayatını kaybetti

MİSAFİR OLDUĞU EVDE ÖLÜ BULUNAN MELİSA ŞENGÜL

11 Kasım'da Efeler'de arkadaşlarıyla alkol alan 19 yaşındaki Melisa Şengül, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Üzerinde darp izine rastlanmazken, genç kızın ölümünde enerji içeceği–alkol karışımı ihtimali araştırılıyor. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla netleşecek.

Bir il bunu konuşuyor: 5 üniversite öğrencisi trajik şekilde peş peşe hayatını kaybetti

TESLİME HANEDAN'IN ÖLÜMÜNDE CİNAYET İHTİMALİ GÜÇLENDİ

7 Ağustos'ta ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Teslime Hanedan'ın ölümü başlangıçta intihar olarak değerlendirildi. Ancak sevgilisi Efehan Fidan'ın tutuklanması ve evinden çıkan Teslime'nin el yazısıyla yazılmış mektup soruşturmayı derinleştirdi. Mektupta genç kızın Aydın'a geldikten sonra bağımlılık, kuryelik ve şiddet gördüğünü anlatması, olayın cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Bir il bunu konuşuyor: 5 üniversite öğrencisi trajik şekilde peş peşe hayatını kaybetti

"ADÜ'DE NELER OLUYOR?" SORUSU GÜNDEMDE

Peş peşe yaşanan beş öğrenci ölümü, üniversite öğrencileri ve aileler arasında büyük kaygı yarattı. Kentte "ADÜ'de neler oluyor?" sorusu sıkça sorulmaya başlanırken, her bir dosyada soruşturmalar sürüyor. Yetkililer, olayların birbirinden bağımsız olup olmadığının anlaşılması için tüm süreçlerin titizlikle incelendiğini belirtiyor.

