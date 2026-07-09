Rojin'in babası: Yeni avukatlar, daha önce yapılmayan bütün incelemeleri ele alacak

VAN'da 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) ölümüne ilişkin soruşturmada bugüne kadar 413 kişiden DNA örneği alınırken, babası Nizamettin Kabaiş, yeni avukatların dosyayı yeniden incelemeye başladığını söyledi. Dosyada şu ana kadar herhangi bir ilerleme olmadığını belirten Kabaiş, "Yeni avukatımız Abdurrahman Karabulut ile Van'a gittik. Savcılıkla görüştük. Avukat görüntüleri inceliyor. Daha önce yapılmayan bütün incelemeleri yeniden ele alacak" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Rojin Kabaiş'in, 18 gün sonra 15 Ekim'de, Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim 2025'te dosyaya giren raporunda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. Bugüne kadar üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de olduğu 413 kişiden DNA örneği alındı.

'ROJİN'İN SON 3 GÜN İÇİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR'

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, dosyadaki son durumla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kabaiş, bir süre önce yeni avukatları Abdurrahman Karabulut ile Van'a gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Savcılıkla bir görüşme gerçekleştirdik. 3 gün içinde Rojin'in hangi kameralara takıldığı ve nereye gittiğine ilişkin görüntüleri aldık. Avukat görüntüleri inceliyor. Gereken ne varsa üzerinde duracağını söyledi. Beyaz arabadan bahsediliyor. O konunun üzerinde duracak. Daha önce yapılmayan bütün incelemeleri yeniden ele alacak. Rojin bir güvenlik kamerasından diğer güvenlik kamerasına geçtiği sırada 15 dakikalık bir zaman farkı var. O kısım silinmiş. Net bellidir ki bu olayda bir örtbas var. Bir de Rojin'in telefonunu bıraktığı yerde 360 derece dönen bir kamera var. O kameranın da o esnada bozuk olduğu söylendi. Kimse bunu gündeme getirmedi. Daha sonra kendi telefonumla bir video çektim ve kameranın döndüğünü gördüm. Bahsettiğim güvenlik kamerasının görüntüsü varsa bu olay tek kalemde çözülür."

Kabaiş, Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmenin Demirtaş'ın talebi üzerine gerçekleştiğini belirterek, "Daha öncesinden bizimle görüşmek istediğini iletmişti. Yoğunluğumuz nedeniyle bizi yormak istemedi. Kendisiyle görüşmekten memnun ve mutlu olduk. Keyfi ve sağlığı gayet yerindeydi. Hem bize hem de kendisine moral verdi. Görüşmemiz, 1 saat 45 dakika sürdü. Dosyayı yakından takip ettiklerini söyledi. Rojin'in dosyasının intihar değil, bir cinayet dosyası olduğunu ifade etti. Bu dosyanın aydınlatılacağını ve karanlıkta kalmayacağını söyledi. Ayrıca Adalet Bakanımızın çalışmaları iyi yürüttüğünden ve dosya üzerinde durduğundan bahsetti. Kendilerine 'Allah razı olsun, sağ olsun' dedim" dedi.

'ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANIYOR'

Kabaiş ailesinin Konya Barosu'na kayıtlı avukatı Abdurrahman Karabulut ise yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılık makamı hukuki çerçevede olan tüm talepleri karşılayacağını söyledi. Gerek Adalet Bakanı gerekse de soruşturma savcılık makamı bu konuda çok ciddi ve kararlı bir duruş ile çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın selameti açısından toplanmış veyahut toplanacak olan delilleri kamuoyuyla paylaşmamız doğru değildir. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Katil veya katillerin yakalanacağına inancımız tamdır. İlerleyen zamanlarda kamuoyuna gerekli açıklamaları yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı