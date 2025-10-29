Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bir Cumhuriyet Şarkısı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinema tutkunlarının ilgisini çeken Bir Cumhuriyet Şarkısı, güçlü hikayesi ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla izleyiciyi ekrana kilitliyor. Televizyon yayınlarıyla daha geniş bir kitleye ulaşan film, izlemeyi düşünenler için merak uyandırıyor. Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın konusu ne, oyuncuları kimler ve film hangi temaları işliyor sorularının yanıtlarını birlikte inceliyoruz.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir Cumhuriyet Şarkısı, 1930'lu yılların Türkiye'sinde geçen, sanatın ve ideallerin gücüyle ülkenin dönüşümünü anlatan etkileyici bir dönem filmidir. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür ve sanat alanında attığı devrim niteliğindeki adımların öyküsünü merkeze alan yapım, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde şekillenen bu büyük değişimi duygu dolu bir şekilde işler. Hikaye, sanata gönül vermiş bir grup genç ve yetenekli insanın, modernleşen Türkiye'nin kalbinde verdikleri mücadeleyi ve inançla yürüdükleri yolculuğu anlatır. Film, hem dönemin atmosferini başarıyla yansıtır hem de izleyiciye Cumhuriyet'in idealist ruhunu hissettirir.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Film, güçlü oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken bir kadroya sahiptir:

• Salih Bademci – Ahmet Adnan Saygun

• Ertan Saban – Mustafa Kemal Atatürk

• Ahmet Rıfat Şungar – Münir Hayri Egeli

• Birce Akalay – Nimet Vahide Hanım

• Melis Sezen – Mediha Hanım

• Şifanur Gül – Nükhet

• Mehmet Özgür – Süleyman Bey

• Burak Bilgili – Nurullah Şevket Taşkıran

• Emre Karayel – Nuri Conker

• Bensu Soral – Miti Kovaçeva

• Okan Yalabık – Zeki Üngör

Bu seçkin oyuncu kadrosu, dönemin önemli isimlerini başarıyla canlandırarak izleyiciye tarihsel bir derinlik ve duygusal yoğunluk sunuyor.

BİR CUMHURİYET ŞARKISI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yaklaşık 1,5 yıllık hazırlık sürecinin ardından çekimlerine başlanan film, dönemin ruhunu en iyi yansıtan tarihi mekanlarda hayata geçirildi. Çekimler, Musiki Muallim Mektebi ve günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi olarak kullanılan Türk Ocağı Sahnesi gibi simgesel yerlerde gerçekleştirildi.

Filmin gösterim süreci de özel bir önem taşıyor:

• İstanbul galası, 18 Ekim 2024 akşamı Zorlu PSM'de yapıldı.

• Ankara galası, 22 Ekim 2024'te, Özsoy Operası'nın ilk kez sahnelendiği Türk Ocağı Sahnesinde gerçekleşti.

• İzmir galası, 24 Ekim 2024'te Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlendi.

Bir Cumhuriyet Şarkısı, 25 Ekim 2024 tarihinde vizyona girerek izleyiciyle buluştu ve kısa sürede büyük bir ilgi gördü.