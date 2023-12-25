Bingöl'de okullar tatil mi? 25 Aralık günü okul var mı, kaç gün tatil, ne zaman açılacak?

Bingöl'de 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi ve okul var mı merak ediliyor. Bingöl'de dün gün boyu etkili olan tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bingöl'de okullar tatil mi? 25 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi, kaç gün tatil, ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır." denildi.

25 ARALIK GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitimde aksamalara yol açtı. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilirken bazı ilçelerde ise taşımalı eğitime ara verildi.