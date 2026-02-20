Haberler

Ramazanda mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa yedireceklerdi

Ramazanda mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa yedireceklerdi Haber Videosunu İzle
Ramazanda mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa yedireceklerdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te bir fast food işletmesinde yapılan denetimde hijyen kurallarına aykırı görüntülerle karşılaşıldı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, iş yerinin faaliyeti eksikler giderilene kadar durduruldu.

  • Bilecik'te bir fast food dükkanının deposunda son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve malzemeler bulundu.
  • İş yeri hijyen eksiklikleri nedeniyle kapatıldı ve sahibine Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir fast food dükkanına giren zabıtalar işyerinde denetime başladı.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

İş yerinin alt katındaki depo olarak kullanılan yere inen ekipler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Depo pislikten geçilmezken, son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve bazı malzemelere el koydular. Tost makinesinin pisliği de gören ekipler "İnsan bunu ara sırada temizler" ifadelerine yer verdi.

Bilecik'teki fast food dükkanında hijyen skandalı

İŞ YERİ KAPATILDI

Halkın sağlığı ile oynana ve hijyenden bir eser olmayan iş yerine sahibi Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yazılırken, iş yerinin faaliyetine eksiklerin tamamlanması adına son verildi.

Bilecik'teki fast food dükkanında hijyen skandalı

Bilecik'teki fast food dükkanında hijyen skandalı

Bilecik'teki fast food dükkanında hijyen skandalı

Bilecik'teki fast food dükkanında hijyen skandalı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
Aybüke Pusat'ın imaj değişikliği beğeni topladı

Ünlü oyuncudan tarz değişikliği
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı

Ağızları açık bırakan tesis! Değerini duyunca hayret edeceksiniz
Ünlü NBA yıldızı camide ibadet ederken görüntülendi

Ramazanın ilk günü soluğu camide aldı
'Yasak aşk' iddiasında yeni perde! Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif

Skandalı ortaya çıkaran genç kıza ahlaksız teklif! Anne aracı olmuş
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın

Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın