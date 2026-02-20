Ramazanda mide bulandıran görüntüler! Vatandaşa yedireceklerdi
Bilecik'te bir fast food işletmesinde yapılan denetimde hijyen kurallarına aykırı görüntülerle karşılaşıldı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konulurken, iş yerinin faaliyeti eksikler giderilene kadar durduruldu.
- Bilecik'te bir fast food dükkanının deposunda son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve malzemeler bulundu.
- İş yeri hijyen eksiklikleri nedeniyle kapatıldı ve sahibine Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bir fast food dükkanına giren zabıtalar işyerinde denetime başladı.
MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
İş yerinin alt katındaki depo olarak kullanılan yere inen ekipler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Depo pislikten geçilmezken, son kullanma tarihi geçmiş sucuklar, ekmekler ve bazı malzemelere el koydular. Tost makinesinin pisliği de gören ekipler "İnsan bunu ara sırada temizler" ifadelerine yer verdi.
İŞ YERİ KAPATILDI
Halkın sağlığı ile oynana ve hijyenden bir eser olmayan iş yerine sahibi Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem yazılırken, iş yerinin faaliyetine eksiklerin tamamlanması adına son verildi.