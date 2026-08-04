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Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti

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Rusya’da Paraşütçüler Günü olarak da bilinen Hava İndirme Kuvvetleri Günü’nde yapılan gösteri sırasında 41 yaşındaki paraşütçü, paraşütünün açılamaması sonucu metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

Rusya'da Paraşütçüler Günü olarak da bilinen Hava İndirme Kuvvetleri Günü'nde yapılan gösteri sırasında 41 yaşındaki paraşütçü, paraşütünün açılamaması sonucu metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

Rusya'da 2 Ağustos'ta kutlanan ve Paraşütçüler Günü olarak da bilinen Hava İndirme Kuvvetleri Günü'nde düzenlenen gösteride facia yaşandı. Vatulino'daki Aeroclassica Havaalanı'nda düzenlenen gösteride, 41 yaşındaki paraşütçü, paraşütünün açılamaması sonucu metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

Rus basınında yer alan haberlerde, paraşütçünün atlayış sırasında ana paraşütünün açılmaması üzerine yedek paraşütü açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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