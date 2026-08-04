Haberler

N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti

N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti Haber Videosunu İzle
N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına en son katılan Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, gösterdiği performansla tam not aldı. Teknik heyetin raporuyla birlikte Kante'nin kampa en son katılmasına rağmen uyum sürecini hızlı atlattığı belirtildi. Deneyimli orta sahanın Sturm Graz mücadelesine ilk 11'de başlama ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, yeni sezon hazırlıklarına gecikmeli başlamasına rağmen gösterdiği üstün performansla teknik heyeti kendine hayran bıraktı.

KANTE HİÇ AYRILMAMIŞ GİBİ

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda mücadele etmesi sebebiyle takıma en son katılan tecrübeli orta saha, fiziksel açığını kısa sürede kapatarak uyum sürecini beklenenden çok daha hızlı atlattı. Antrenmanlardaki hırsı, temposu ve profesyonelliğiyle dikkat çeken Kante hakkında teknik heyetin hazırladığı raporda oyuncunun son derece hazır durumda olduğu vurgulandı. Fransız yıldızın kısa sürede yakaladığı bu form grafiği, teknik kadronun yüzünü güldürdü.

İLK 11 SİNYALİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı kritik Sturm Graz mücadelesi öncesinde Kante ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Kampa geç katılmasına rağmen sergilediği performansla tüm soru işaretlerini gideren deneyimli orta sahanın, Avusturya ekibine karşı oynanacak zorlu maçta ilk 11'de sahaya çıkma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ifade ediliyor.

Barış Polat
Barış Polat
Haberler.com
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

Erdoğan 2 saatlik toplantı sonrası imzaladı! TSK'da üst düzey değişim
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

81 yıl sonra ortaya çıktı! II. Dünya Savaşı'nda batan savaş gemisi yeniden görüldü

81 yıl sonra ortaya çıkan görüntü!
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

Binlerce kişinin vatandaşlığı iptal edildi
Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu

Yer İstanbul'un göbeği! İnşaat anında durduruldu
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu

Milli kalecimiz evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu