N'Golo Kante profesyonelliğiyle mest etti

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, yeni sezon hazırlıklarına gecikmeli başlamasına rağmen gösterdiği üstün performansla teknik heyeti kendine hayran bıraktı.

KANTE HİÇ AYRILMAMIŞ GİBİ

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda mücadele etmesi sebebiyle takıma en son katılan tecrübeli orta saha, fiziksel açığını kısa sürede kapatarak uyum sürecini beklenenden çok daha hızlı atlattı. Antrenmanlardaki hırsı, temposu ve profesyonelliğiyle dikkat çeken Kante hakkında teknik heyetin hazırladığı raporda oyuncunun son derece hazır durumda olduğu vurgulandı. Fransız yıldızın kısa sürede yakaladığı bu form grafiği, teknik kadronun yüzünü güldürdü.

İLK 11 SİNYALİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı kritik Sturm Graz mücadelesi öncesinde Kante ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Kampa geç katılmasına rağmen sergilediği performansla tüm soru işaretlerini gideren deneyimli orta sahanın, Avusturya ekibine karşı oynanacak zorlu maçta ilk 11'de sahaya çıkma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu ifade ediliyor.