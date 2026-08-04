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Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı

Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı
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Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen'e Atletico Madrid, Manchester United, Arsenal ve Tottenham gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinden cazip teklifler geldiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı oyuncu için 125 milyon Euro'ya varan teklifler yapıldı ancak Galatasaray şu ana kadar teklifleri reddetti.

  • Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen için 125 milyon Euro'ya varan bir teklif sundu, ancak Galatasaray bu teklifi reddetti.
  • Manchester United 100 milyon Euro, Arsenal 50 milyon Euro ve Tottenham 65 milyon Euro nakit artı takas önerisiyle Osimhen için teklifte bulundu.
  • Galatasaray yönetimi Osimhen'i takımda tutmak istediği için gelen tüm teklifleri reddetti ve oyuncu için 150 milyon Euro bonservis bedeli bekliyor.

Süper Lig devi Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen’e Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen dev teklifler ortaya çıktı. Son iki şampiyonlukta kilit rol oynayan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

OSIMHEN İÇİN TEKLİF VEREN KULÜPLER

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu daha önce takımdaki yıldız oyunculara teklifler geldiğini açıklamıştı. İddialara göre;  Atletico Madrid, Osimhen için sarı-kırmızılılar 125 milyon Euro’ya varan bir teklif sundu. Galatasaray bu cazip teklifi haftalar önce reddetti.

MANCHESTER UNITED, ARSENAL, TOTTENHAM

Manchester United’ın da Nijeryalı oyuncu için 100 milyon Euro gözden çıkardığı, Arsenal'in Viktor Gyökeres’i 67 milyon Euro’ya aldıktan sonra Osimhen için 50 milyon Euro’yu masaya koyduğu belirtildi. Son olarak  Tottenham'ın ise 65 milyon Euro nakit teklifine ek olarak Pape Matar Sarr, Mathys Tel ve Kevin Danso gibi isimleri takas olarak vermeyi göze aldığı bildirildi.

TÜM TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Galatasaray yönetiminin Osimhen’i takımda tutmak istediği için gelen tüm bu teklifleri kabul etmediği aktarıldı. Ayrıca sarı-kırmızılıların deneyimli oyuncudan 150 milyon Euro bonservis beklediği vurgulanıyor. 

Ece Güneş
Ece Güneş
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