Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen’e Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen dev teklifler ortaya çıktı. Son iki şampiyonlukta kilit rol oynayan Nijeryalı golcü, sarı-kırmızılı takımın en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

OSIMHEN İÇİN TEKLİF VEREN KULÜPLER

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu daha önce takımdaki yıldız oyunculara teklifler geldiğini açıklamıştı. İddialara göre; Atletico Madrid, Osimhen için sarı-kırmızılılar 125 milyon Euro’ya varan bir teklif sundu. Galatasaray bu cazip teklifi haftalar önce reddetti.

MANCHESTER UNITED, ARSENAL, TOTTENHAM

Manchester United’ın da Nijeryalı oyuncu için 100 milyon Euro gözden çıkardığı, Arsenal'in Viktor Gyökeres’i 67 milyon Euro’ya aldıktan sonra Osimhen için 50 milyon Euro’yu masaya koyduğu belirtildi. Son olarak Tottenham'ın ise 65 milyon Euro nakit teklifine ek olarak Pape Matar Sarr, Mathys Tel ve Kevin Danso gibi isimleri takas olarak vermeyi göze aldığı bildirildi.