Türk futbolunun son dönemde dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olan Bertuğ Yıldırım, yalnızca sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Genç futbolcu, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, magazin dünyasında da adından söz ettirmeyi başardı. Peki, Bertuğ Yıldırım kimdir? Bertuğ Yıldırım kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, hangi takımda oynuyor? Bertuğ Yıldırım ve Ala Tokel neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

Bertuğ Özgür Yıldırım, 12 Temmuz 2002 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Yıldırım, yetenekleri sayesinde Sarıyer altyapısında dikkat çekti. 1.85 cm boyunda olan ve forvet pozisyonunda görev yapan Bertuğ, hem güçlü fiziği hem de oyunu okuma becerisi ile kısa sürede scout ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

Profesyonel futbol kariyerine Sarıyer'de başlayan genç oyuncu, ardından Hatay spor'a transfer olarak Süper Lig'de boy göstermeye başladı. Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Bertuğ, 2023 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer oldu.

Milli Takım seviyesinde de Türkiye formasını terleten Yıldırım, U21 ve A Milli Takım düzeyinde çeşitli karşılaşmalarda forma giyerek potansiyelini uluslararası arenada da sergiledi.

BERTUĞ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

12 Temmuz 2002 doğumlu olan Bertuğ Yıldırım, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Henüz genç yaşta olmasına rağmen hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da forma giyme şansı yakalayan Yıldırım, yaşına oranla oldukça tecrübeli bir futbolcu profili çizmektedir.

23 yaşında olmasına rağmen lig ve milli maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken futbolcu, kariyerinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. Rennes'de forma giymesi, Avrupa futboluna adapte olma sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor.

BERTUĞ YILDIRIM NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Bertuğ Yıldırım, aslen de İstanbulludur. Futbolculuk kariyerinin başlangıç noktası da yine İstanbul'un köklü kulüplerinden biri olan Sarıyer'dir. İstanbul'un futbol kültüründe yetişen Bertuğ, bu kültürün getirdiği rekabet ve disiplinle profesyonel dünyaya adım attı.

BERTUĞ YILDIRIM HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2023 yılının Ağustos ayında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Rennais FC (Rennes) kulübüne 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bertuğ Yıldırım, kariyerini halen bu kulüpte sürdürmektedir. Rennes ile 5 yıllık sözleşme imzalayan genç oyuncu, kulübün uzun vadeli planlarında yer alıyor.

Rennes öncesi kariyerinde sırasıyla şu takımlarda forma giydi:

Sarıyer (2018–2021): 32 maç, 6 gol

Hatay spor (2021–2023): 33 maç, 5 gol, 2 asist

Antalya spor (kiralık - 2023): 13 maç, 2 gol, 1 asist

Rennes'e transferiyle birlikte Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular arasına katılan Bertuğ, fiziksel gücü, hava toplarındaki başarısı ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çekiyor.

BERTUĞ YILDIRIM SEVGİLİSİ KİM?

Bertuğ Yıldırım'ın özel hayatı da en az futbol kariyeri kadar merak konusu. Bir dönem sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Ala Tokel ile aşk yaşayan genç futbolcu, ilişkisiyle gündem yaratmıştı. İkilinin birlikte geçirdiği anlar sosyal medyada sık sık konuşulurken, ilişkilerinin detayları da magazin sayfalarında yer buldu.

BERTUĞ YILDIRIM VE ALA TOKEL NEDEN AYRILDI?

Ala Tokel ve Bertuğ Yıldırım'ın ilişkisi, birçok kişinin beklemediği bir şekilde sona erdi. Ayrılığın perde arkası ise sosyal medyada oldukça konuşuldu. Özellikle @birkahvebingıybet gibi magazin içeriklerini takip eden hesaplarda ortaya çıkan detaylara göre, ayrılığı başlatan taraf Bertuğ Yıldırım oldu.

İddialara göre Bertuğ, Ala Tokel'e şu sözlerle ayrılık kararı aldı:

"Senin magazinin benim önüme geçiyor."

Bu açıklama sosyal medyada hem şaşkınlık hem de hayranlıkla karşılandı. Bazıları bu sözleri "yaratıcı ve zekice" bulurken, bazıları ilişkideki baskıyı gözler önüne serdiğini savundu. Tokel ise ayrılığın ardından yaptığı açıklamalarda duygusal anlar yaşadığını belirtmişti.

Ayrılığın ardından iki taraf da yollarına ayrı ayrı devam ederken, bu olay hem spor hem de magazin dünyasında uzun süre konuşulmaya devam etti. Bertuğ Yıldırım'ın bu ilişkiden sonra daha fazla özel hayatını medyadan uzak tutmaya çalıştığı görülüyor.