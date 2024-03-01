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Berna Laçin kimdir? Oyuncu Berna Laçin kaç yaşında ve nereli? Berna Laçin'in dizi, filmleri!

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Oyuncu Berna Laçin kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Berna Laçin, İzmir'de doğdu ve Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi. Peki, Berna Laçin kimdir? Oyuncu Berna Laçin kaç yaşında ve nereli? Berna Laçin'in dizi, filmleri!

Berna Laçin kimdir? Oyuncu Berna Laçin kaç yaşında ve nereli? Berna Laçin'in dizi, filmleri merak ediliyor. 1996 yılında televizyonda 'Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de 'Çocuktan Al Haberi' adlı programında yer aldı. Berna Laçin kimdir? Oyuncu Berna Laçin kaç yaşında ve nereli? Berna Laçin'in dizi, filmleri! Detaylar haberimizdedir…

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur. Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda 'Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.1996 yılında televizyonda 'Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de 'Çocuktan Al Haberi' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı.2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu.

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada (d.2002) adında bir kızları var.

Berna Laçin kimdir? Oyuncu Berna Laçin kaç yaşında ve nereli? Berna Laçin'in dizi, filmleri!

Tiyatro oyunları :

  • 2007 – Dönme Dolap : Eric Assous – Tiyatro İstanbul
  • 1997 – Yeni Baştan "Chapter Two" : Neil Simon – Tiyatro İstanbul
  • Kadınlar da savaşı yitirdi : Curzio Malaparte – İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • Teope : Çoşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatroları
  • Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner – İstanbul Şehir Tiyatroları
  • Aile Şerefi
  • 1989 – Şafak Yıldızları – Kenter Tiyatrosu

Filmleri :

  • 1990 – Sevdiğim Adam
  • 1990 – Koltuk Belası
  • 1991 – Yarına Gülümsemek
  • 1993 – Kızılırmak Karakoyun
  • 1995 – Gökkuşağı
  • 1995 – Sahte Dünyalar
  • 1995 – Bir Kadının Anatomisi
  • 1997 – İlk Aşk
  • 1997 – Böyle mi Olacaktı
  • 1998 – Ateş Dansı
  • 2000 – Evdeki Yabancı
  • 2002 – Seni Yaşatacağım
  • 2004 – Bir Dilim Aşk
  • 2005 – Belalı Baldız
  • 2007 – Yıldızlar Savaşı
  • 2013 – Aşk Ekmek Hayaller
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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