Bergen filmini izleyenler, ardından hakkında merak edilenleri araştırıyor. Bergen'e dair araştırılan konulardan biri de çocuk sahibi olup olmadığı oldu. Peki, Bergen'in çocuğu var mı? İşte, detaylar…

BERGEN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Bergen'in ablası Hatice Vargı, verdiği bir röportajda Bergen'in çocuğu hakkındaki iddialarına şu sözlerle açıklık getirmişti. "Abla doktordan geliyorum yine, doktorun verdiği ilaç geri tepti" derdi. Yani kabul etmiyordu vücudu. Çocuğu olsun diye çok uğraştı ama maalesef olmadı.

BERGEN KİMDİR?

Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen (15 Temmuz 1959, Mersin - 14 Ağustos 1989, Adana ), Türk arabesk-fantezi şarkıcısı ve oyuncu. 1982-1989 yılları arasında 5 plak, 8 albüm ve 129 şarkısı yayımlandı. Ayrıca yönetmenliğini ve senaristliğini Ülkü Erkakalın'ın yaptığı, Yalçın Gülhan ve Asuman Arsan'ın rol aldığı 1986 yapımı Acıların Kadını adlı filmde oynadı. "Arabesk'in Kraliçesi" olarak da bilinen Bergen, 1986'nın sonlarında yaptığı Acıların Kadını albümü ile büyük ün kazandı.

Ölümünden sonra Giden Gençliğim, Garibin Çilesi Mezarda Biter ve Son Ağlayışım adlı albümleri çıkarıldı. Kendisine sürekli şiddet uygulayan eşinin azmettirdiği kişi tarafından 1982'de nitrik asitli saldırıya uğradı ve sağ gözünü kaybetti. 1987'de ise Adana'daki bıçaklı saldırıdan yaralı olarak kurtuldu. 1989 yılında boşandığı eşi Halis Serbest tarafından silahla vurularak öldürüldü ve Mersin Şehir Mezarlığına defnedildi. Bergen, günümüzde Türkiye'de kadına karşı şiddetin sembol isimlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.