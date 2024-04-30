Berfu Yenenler baby shower olayı ne? Berfu Yenenler- Seda Bakan baby shower tartışması nedir?

2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan Seda Bakan, 2019 yılında Leyla'yı, 2022'de de Ela'yı kucağına aldı. Çocukları doğduktan sonra mevlit okutan Bakan'ın baby shower sözleri sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

NE OLMUŞTU?

Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Seda Bakan, "Ben iki çocuğuma da 40 mevlütü okuttum. Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki. Hediye listesi yapmaya gerek yok, insanlara zülm... Bence ayıp bir şey. Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al. Ben o balonlara verilen paralara daha çok üzülüyorum. Cinsiyet partisi de yapmadım." ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler ise baby shower yapmayı mantıklı bulduğunu belirterek "Ben o kültürü hemen sahiplenirim! Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor" dedi.

SEDA BAKAN NEDEN GÜNDEM OLDU?

Seda Bakan, sözlerinden dolayı kısa sürede X'te gündem oldu. Oyuncuyu sözlerinden dolayı kutlayan binlerce sosyal medya kullanıcısı "Seda tipik bir Türk annesi" ve "Hem görgülü hem de adetlerine bağlı bir kadın" yorumları yapıldı.