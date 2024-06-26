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Beren Saat kimdir? Beren Saat kaç yaşında, nereli, dizi ve filmleri neler? Beren Saat'in hayatı!

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Ünlü oyuncu Beren Saat kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Beren Saat'in oynadığı dizi ve filmler neler olduğu gündeme gelirken Beren Saat, Kenan Doğulu ile 2014 yılında evlendi. Peki, Beren Saat kimdir? Beren Saat kaç yaşında, nereli, dizi ve filmleri neler?

Beren Saat'in yer aldığı dizi ve filmler merak edilirken, katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuk hayatı başladı. Beren Saat kimdir? Beren Saat kaç yaşında, nereli, dizi ve filmleri neler? Detaylar haberimizdedir…

BEREN SAAT KİMDİR?

Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat'dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tercih etti.

Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye'nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu'nun kardeşi, Saat'in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.

2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye'yi ekran başına kilitlemeyi başardı.

2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.

Beren Saat kimdir? Beren Saat kaç yaşında, nereli, dizi ve filmleri neler? Beren Saat'in hayatı!

Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, kısa sürede Türk Televizyonları'nın en sevilen yapımlarından birisi oldu. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan yapımdaki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber oynadıkları sevişme sahneleri haber bültenlerine kadar kendisine yer buldu.

İngilizce ve İspanyolca bilen Saat, iş dışında kalan zamanlarını dans ederek, tenis oynayarak ve de sinemaya giderek değerlendirmeyi tercih ediyor. Beren Saat'in ikinci sinema filmi "Gecenin Kanatları" 2010 yılında sinemalarda oynamaya başladı. Yine 2010'da dünyanın en çok hasılat getiren yapımlarından biri olan Oyuncak Hikâyesi 3 filminde "Barbie" karakterini Türkçe seslendirmiştir.

2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizi filmde Engin Akyürek ile beraber başrolü oynadı. 2012'nin sonlarında "Gergedan Mevsimi" filminde Monica Belliccu kızı "Buse" karakterini canlandırmıştır.

2010 ve 2011 yıllarında Rexona ve Patos markalarının reklamlarında oynadı. 2013 yılında ise Duru Perfume Duş Jeli'nin reklamlarında göründü.

Beren Saat, 2013 yılında Amerikan dizisi Revenge'in Türkiye uyarlaması olan "İntikam" dizisinde Nejat İşler ile başrol oynamıştır.

Aynı zamanda, 2013 yılının yazında Hint filmi Black'in uyarlaması olan "Benim Dünyam" filminin başrolünde Uğur Yücel ile oynamıştır.

Beren Saat, 2007 yılında Bülent İnal ile birlikte olmaya başladılar, 2009 yılında ayrıldılar.

29 Temmuz 2014 tarihinde şarkıcı Kenan Doğulu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.

Filmleri:

  • 2004 - Aşkımızda Ölüm Var (Tv.Dizisi)
  • 2005-2006 - Aşka Sürgün (Tv.Dizisi)
  • 2006-2008 - Hatırla Sevgili (Tv.Dizisi)
  • 2007 - Avrupa Yakası (Konuk oyuncu) (Tv.Dizisi)
  • 2008-2010 - Aşk-ı Memnu (Tv.Dizisi)
  • 2009 - Güz Sancısı
  • 2010 - Gecenin Kanatları
  • 2010 - Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)
  • 2010-2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Tv.Dizisi)
  • 2012 - Gergedan Mevsimi
  • 2012 - Brave (Seslendirme)
  • 2013 - Benim Dünyam
  • 2013- 2014 - İntikam (Tv.Dizisi)
  • 2015 - Minyonlar (Scarlet Overkill)(Seslendirme)
  • 2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan (Kösem Sultan)
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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