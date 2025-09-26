Hem oyuncu kimliğiyle hem de Survivor yarışmasındaki performansıyla tanınan Bennu Gerede, son günlerde yeniden gündeme geldi. Kamuoyunun dikkatini çeken açıklamaları ve projeleriyle adından söz ettiren Gerede'nin hayatı, kariyeri ve geçmişte yer aldığı yapımlar merak konusu oldu. "Bennu Gerede kimdir?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Bennu Gerede kimdir? Cemil Vafi'nin torunu Bennu Gerede kaç yaşında, nereli?

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, oyunculuk, fotoğrafçılık ve modellik alanlarında kariyer yapmış çok yönlü bir sanatçıdır. Aynı zamanda bir dönem Survivor yarışmasında da yer alarak televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir isim hâline gelmiştir.

Sanatçı bir aileden gelen Gerede, hem Türkiye'de hem de yurtdışında çeşitli projelerde yer almış, özellikle fotoğrafçılık alanındaki çalışmalarıyla uluslararası sergilerde boy göstermiştir.

Kariyeri boyunca sinema ve dizi projelerinde rol alan Bennu Gerede, hayatının farklı dönemlerinde New York, Fransa ve Türkiye'de yaşamıştır. Aynı zamanda dört çocuk annesidir.

BENNU GEREDE KAÇ YAŞINDA?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 doğumludur. Bu bilgiye göre 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

BENNU GEREDE NERELİ?

Bennu Gerede, İstanbul doğumludur. Ancak henüz bebekken ailesiyle birlikte New York'a taşınmıştır. Babası Birleşmiş Milletler'de doktor olarak görev yaptığı için uzun yıllar ABD'de yaşamıştır. Bununla birlikte Türkiye'ye dönerek kariyerine burada devam etmiştir.

BENNU GEREDE KARİYERİ

Bennu Gerede, kariyerine sanat ve görsel alanlarda yön vermiştir. Fotoğrafçılık eğitimi almak için New York Parsons School of Art'ta lisans eğitimi almıştır. Sonrasında mankenlik, fotomodellik ve oyunculuk yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine 1989 yılında İz Peşinde dizisiyle adım atmış, ardından 1991 yılında Kurt Kanunu filminde rol almıştır. Aşk Ölümden Soğuktur filminde Kadir İnanır ile başrolü paylaşmış, bu filmin yönetmeni annesi Canan Gerede, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmıştır.

Fotoğrafçılık alanında da aktif olan Gerede, dünyanın birçok ülkesinde sergiler açmış ve eserlerini uluslararası platformlara taşımıştır. 2013 yılında Panama'da çekilen Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasına katılarak Ünlüler takımında mücadele etmiştir.