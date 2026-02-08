Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı

"MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı, Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i başörtüsü ve yerel kıyafeti üzerinden hedef aldı.

SKANDAL SÖZLER

M.E.K. şunları söyledi: "Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban... En azından benim annemin kılığı kıyafeti, tahsili var!"

HESABINI KAPATTI

Söz konusu paylaşıma tepki gecikmedi. Korkmaz tepkilerin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: KENDİ CEHALETİNİ SERGİLEDİ

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Albayrak şunları söyledi: "Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir.

"KIYAFETİ HEDEF ALAN BU HADSİZ DİLİ KINIYORUZ"

Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gelişmenin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "X isimli sosyal paylaşım platformunda 'MEKorkmazTR' rumuzlu sosyal medya kullanıcısının Mihalgazi Belediye Başkanı aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli şahsın sorgulama işlemleri tamamlanarak Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçu kapsamında tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.