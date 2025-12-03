Haberler

Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti
Güncelleme:
Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'ün korunması ve ziyaretçi yoğunluğunun yönetilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, geçmişte yaşanan aşırı yapılaşmanın ardından bölgenin daha sıkı şekilde korunması gerektiği kaydedildi.

Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl için Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten acı bir itiraf geldi.

"YAPILAŞMALARDA AŞIRILIĞA GİDİLDİ, BUNU KABUL ETMEK LAZIM"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzungöl'de bugüne kadar yapılaşmada aşırılığa gidildiğine dikkat çekerek, "Trabzon'da çok önemli destinasyonlarımız var ve Uzungöl, Trabzon denince akla gelen en önemli bölgemiz. Dolayısıyla burayı çok iyi korumamız gerekiyor. Ne yazık ki bazı yapılaşmalarla birlikte aşırılığa gidildi; bunu kabul etmek lazım" dedi.

Planlama süreçlerinde yaşanan mahkeme kararlarının sonuçlanmasıyla birlikte Ağustos 2025 itibarıyla Uzungöl'de 18. madde uygulamalarına geçildiğini belirten Başkan Genç, "Uzungöl bizim göz bebeğimiz. Trabzon'da çok önemli destinasyonlarımız var ve Uzungöl, Trabzon denince akla gelen en önemli bölgemiz. Dolayısıyla burayı çok iyi korumamız gerekiyor. Ne yazık ki bazı yapılaşmalarla birlikte aşırılığa gidildi; bunu kabul etmek lazım. Planlama süreçlerinde mahkeme kararları oldu ve bu süreçler sonuçlandı. Ağustos 2025 itibarıyla da 18 uygulamalarına geçildi. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, hem Büyükşehir Belediyemiz, hem de Çaykara Belediyemiz eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda bakanımızın talimatıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız tarafından bölgede bir millet bahçesi çalışması da tamamlandı. Ayrıca orada bir zabıta ofisi kurduk. Bu dönemde toplam 2 bin 196 müracaat aldık. Bu ciddi bir rakam. Bu başvurular; şikayet, öneri ve çeşitli konularda bilgi edinme taleplerini kapsıyor. Ziyaretçilerimizin yaşam standartlarını kolaylaştırmak, şikayetlerini dinlemek ve çözmek konusunda işi ciddiyetle yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

UZUNGÖL'E SÜMELA MODELİ

Uzungöl'de en büyük problemin otopark sorunu olduğunu, buraya Sümela Manastırı'nda uygulanan modele benzer bir model düşündüklerini belirten Genç, "Şu anda Uzungöl'de yaşadığımız en önemli sorun otopark meselesi. Bu konuda TOKİ Başkanımızla da görüştüm ve bir düşüncemiz var: Uzungöl'e, tıpkı Sümela'da olduğu gibi girişten önce büyük bir parklanma alanı oluşturup, ring sistemiyle ulaşımı sağlayabilir miyiz? Çünkü Uzungöl'ün güzelliğini görmek, gölün ve doğanın huzurunu yaşamak için gelen misafirlerimiz, trafik yoğunluğu nedeniyle stres yaşıyor ve bu durum psikolojilerini olumsuz etkiliyor. Böyle bir düşüncemiz var; henüz netleşmedi. İnşallah proje aşaması tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Önemli bir çözüm olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Uzungöl'den yaylalara teleferik sistemi kurulması ile ilgili sürecin sürdüğünü de kaydeden Genç, "Teleferik sürecimiz de devam ediyor. İnşallah onu da Uzungöl'e kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Turizm
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEmre Çepnioğlu:

Türkiyenin her yerinde birileri doğayı tahrip ederek kendine rant alanı oluşturdu... Türkiye de Güçlünün hukuku var, hukukun filan bir gücü yok...

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Arapzon !

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Aşırı yapılaşma mı ? Yok canım , etraf eskisi gibi ,yeşil renk hakim. Ortalıkta bina pardon göl falan göremiyorum ben

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCevap :

Haram yiyiciler.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıReşat:

Doğayı Yok eden AKP

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Anan anan

yanıt1
yanıt6
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
